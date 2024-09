Copa do Mundo de Futsal: veja campeões e quem ganhou mais títulos

As últimas duas edições do Mundial tiveram campeões inéditos. Confira a seguir quem ganhou mais títulos e a lista de campeões ao longo dos anos

A Copa do Mundo de Futsal foi realizada pela primeira vez em 1989, nos Países Baixos, com a participação de 16 países. A partir da segunda edição, em 1992, a Fifa passou a organizar seus mundiais em anos pares e a cada quatro anos, entre duas Copas do Mundo de futebol.

Os espanhóis, por sua vez, venceram duas edições. Além de 2000, o país europeu ganhou a edição de 2004.

Campeões de todas as edições da Copa do Mundo de Futsal

As últimas duas edições do Mundial tiveram campeões inéditos. A Argentina venceu em 2016, já Portugal levantou a taça em 2021. Veja as finais ao longo do campeonato: