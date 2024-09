Futsal: quem é o maior artilheiro de uma edição de Copa do Mundo

A Copa do Mundo de Futsal 2024 reúne grandes nomes do esporte, com brasileiros dominando a lista dos maiores artilheiros da história da competição

A Copa do Mundo de Futsal 2024, que está acontecendo no Azerbaijão, é a 10ª edição do principal torneio entre seleções do esporte. Entre os principais artilheiros da competição, os dois maiores são brasileiros: Falcão e Manoel Tobias.

Copa do Mundo de Futsal: quanto ganha um jogador no Brasil? VEJA salário

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na liderança está Falcão, que participou pela primeira vez da edição de 2000, e sua última participação foi em 2016. O ex-jogador, considerado o maior nome da história do esporte, disputou 33 partidas na Copa do Mundo e marcou 48 gols.