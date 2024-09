Copa do Mundo de Futsal: quanto ganha um jogador no Brasil? Veja salário

Classificada para as quartas de final da Copa do Mundo de Futsal, disputada no Uzbequistão, a seleção brasileira segue viva na briga pelo hexacampeonato. Com goleadas e boas atuações, o time canarinho vem empolgando a torcida, que acompanha a campanha com entusiasmo.

Diante da boa performance, surgem dúvidas de como a modalidade segue forte no âmbito nacional e um dos assuntos mais comentados é a remuneração dos atletas. Com isso, o Esportes O POVO traz a média salarial dos jogadores profissionais de futsal no país.