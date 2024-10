Dyego: conheça o herói do Brasil na Copa do Mundo de Futsal

Jogador marcou os três gols da classificação contra a Ucrânia; conheça Diego, herói do Brasil na Copa do Mundo de Futsal 2024

Um dos nomes mais experientes do elenco, Dyego foi o grande heroi da vitória do Brasil sobre a Ucrânia no confronto das semifinais da Copa do Mundo de Futsal.

O jogo que ocorreu na manhã dessa quarta-feira, 2, teve três gols do capitão da seleção em um jogo eletrizante que acabou em 3 a 2.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Dyego na Copa do Mundo de Futsal: como começou a carreira do jogador

Natural de Palmitos, Santa Catarina, o atleta tem 35 anos de idade e atua como ala. Iniciou sua carreira no modesto Copagril, onde teve seu primeiro contato com Marquinhos Xavier, atual treinador da seleção brasileira.