Copa do Mundo de Futsal: saiba quem são os líderes do ranking mundial

O Brasil vai enfrentar a Costa Rica: veja onde assistir ao vivo ao jogo da Copa do Mundo de Futsal hoje, terça-feira, 24 Crédito: Robertus Pudyanto / FIFA

Dentre os 159 países presentes no Ranking Mundial Masculino de Futsal da Fifa, apenas 24 foram classificados para participar da Copa do Mundo de Futsal deste ano. Veja a posição de cada uma dessas seleções no ranking e conheça os grupos considerados os adversários mais difíceis. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Futsal: o ranking mundial masculino da Fifa O Brasil lidera o ranking com 1.568,41, enquanto Portugal e Espanha vem logo em seguida, com 1.527,61 e 1.514,42 pontos, respectivamente.

Em quarto lugar está o Irã com 1.469,33 pontos, seguido pela Argentina na quinta posição, com 1.439,74 pontos. Irã foi eliminado pelo Marrocos na última quinta-feira, 26, e a equipe marroquina, atualmente no sexto lugar do ranking, enfrenta o Brasil no jogo do próximo sábado, 29. Entre as favoritas para vencer a competição, Espanha e Portugal, foram eliminadas pelas equipes da Venezuela e Cazaquistão, nos últimos dias 25 e 26 de setembro.

Veja a lista com os 24 países participantes do Mundial de 2024, ordenados segundo a sua classificação no ranking da Fifa: 1º. Brasil - 1.568,41 pontos (classificado para quartas de final)

2º. Portugal - 1.527,61 pontos

3º. Espanha - 1.514,42 pontos

4º. Irã - 1.469,33 pontos

5º. Argentina - 1.439,74 pontos

6°. Marrocos - 1.430,55 pontos (classificado para quartas de final)

8º. Cazaquistão - 1.422,28 pontos (classificado para quartas de final)

9º. Tailândia - 1.316,27 pontos

10º. França - 1.291,7 pontos

11º. Uzbequistão - 1.288,96 pontos

12º. Ucrânia - 1.271,49 pontos (classificado para quartas de final)

13º. Paraguai - 1.261,25 pontos (classificado para quartas de final)

16º. Croácia - 1.242,56 pontos

19º. Nova Zelândia - 1.204,35 pontos

21º. Venezuela - 1.188,55 pontos (classificado para quartas de final)

30º. Afeganistão - 1.138,02 pontos

31º. Costa Rica - 1.125,38 pontos

34º. Tajiquistão - 1.116,37 pontos

36º. Holanda - 1.115,61 pontos

40º. Guatemala - 1.092,42 pontos

44º. Panamá - 1.067,34 pontos

47º. Angola - 1.054,42 pontos

50º. Líbia - 1.046,24 pontos

78º. Cuba - 973,3 pontos Alguns países bem classificados no ranking ficaram de fora das disputas pelo mundial de 2024, como Rússia, Itália, Japão, Sérvia, Polônia, Colômbia e Indonésia.

LEIA TAMBÉM | Futsal: por que esporte não faz parte das Olimpíadas?

Como é feito o cálculo para o ranking? Para chegar ao resultado, a Fifa se baseia no sistema de classificação Elo, somando e subtraindo os pontos ganhos ou perdidos em jogos anteriores. Criado pelo francês Aspard Elo, o método estatístico considera as habilidades de cada grupo no cálculo. Dessa forma, quando uma equipe com baixa classificação vence um adversário de alta posição, ela ganha mais pontos do que se tivesse vencido um grupo com classificação menor que a sua.