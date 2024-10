Olimpíadas terão futsal e futebol de areia? Veja pedido da Fifa

Fifa divulga documento informando que irá pedir a inclusão do futsal e do futebol de areia como esportes dos Jogos Olímpicos; enetenda decisão

O anúncio foi feito durante reunião da entidade máxima do futebol nesta quinta-feira, 3, em Zurique, na Suíça. Após o conselho, a Fifa divulgou o documento das metas até 2027. Dentre elas, está a intenção de incluir as duas modalidades na programação dos próximos Jogos Olímpicos.

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) informou que irá enviar um pedido ao Comitê Olímpico Internacional (COI) para a inclusão do futsal e do futebol de areia como modalidade olímpica .

A Fifusa foi a principal entidade que lutou pela inclusão do futsal nas Olimpíadas, especialmente nos anos 1980 e 1990. Em 1985, após um desentendimento com a Fifa sobre os direitos do nome “futebol”, a Fifusa registrou a marca “futsal”.

A Fifusa (Federação Internacional de Futebol de Salão) foi a primeira entidade a tentar promover a inclusão do futsal como esporte olímpico, segundo informações do site Beach Soccer. Ela chegou a fazer campanhas, mas não chegaram a ser formalizadas pelo COI.

Ademais, o contrato também sugeria uma ampliação no número de participantes no torneio olímpico de futebol feminino , de 12 para 16 seleções.

A entidade tentou promover o esporte no cenário global, inclusive com esforços para sua inclusão nas Olimpíadas. No entanto, houve divergências com a Fifa, que passou a promover sua própria versão do futsal, resultando na separação das duas entidades.

Além disso, na época, o COI tinha critérios rigorosos para a inclusão de novos esportes, levando em consideração a popularidade global, infraestrutura e compatibilidade com a filosofia olímpica.

O futsal, por ser visto como uma variação do futebol de campo, acabou ficando de fora. A decisão também foi influenciada pelo fato de que o futebol já era uma modalidade presente nos Jogos Olímpicos, o que diminuía as chances de inclusão de modalidades derivadas.