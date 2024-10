Brasil vence Ucrânia por 3 a 2 e garante vaga na final da Copa do Mundo de Futsal

Jogadores do Brasil comemoram vaga na final da Copa do Mundo de Futsal Crédito: Leto Ribas/CBF

O Brasil superou a Ucrânia pelo placar de 3 a 2 na semifinal da Copa do Mundo de Futsal de 2024 na manhã desta quarta-feira, 2, na Humo Arena, em Tashkent, no Uzbequistão, e garantiu a vaga para a final do torneio. Dyego foi o nome do Brasil no jogo, participando de todos os gols da Amarelinha. Nos primeiros 10 minutos da etapa inicial, as duas seleções se mostraram bastante cautelosas na criação de jogadas, sentindo o peso de disputar a semifinal da Copa do Mundo. Pelo lado brasileiro, que foi quem teve a maior posse de bola, a construção de jogada se apresentava lenta e sem conseguir furar o bloqueio feito pela defesa ucraniana. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com uma rotação defensiva bem postada, a Ucrânia aproveitava bem os contra-ataques cedidos pelo Brasil, principalmente com os lançamentos do goleiro Oleksandr Sukhov. O arqueiro ucraniano, inclusive, foi um dos personagens principais do primeiro tempo, com boas defesas.

Em um dos ataques brasileiros, o fixo Marlon caiu por cima da perna do pivô Petro Shoturma, que precisou sair de maca da partida e desfalcou a equipe pelo restante do duelo. Quando o confronto caminhava para o intervalo com um 0 a 0 no placar, a Ucrânia abriu o marcador com gol de Cherniavskyi, com um chute forte no canto para vencer o goleiro William.

O baque no final do primeiro tempo parece ter acordado o elenco brasileiro, pois em menos de um minuto da etapa complementar, o Brasil conseguiu igualar o placar com um gol contra de Semenchenko após jogada de Dyego.

Sem deixar os adversários respirarem, Dyego apareceu novamente para vencer o goleiro Sukhov e virar o placar a favor da seleção Canarinho após erro de saída de bola da Ucrânia. Com o resultado favorável, a seleção brasileira baixou o ritmo e tentou trabalhar com a vantagem, mas, assim como o rival, errou na transição da defesa para o ataque e cedeu o empate no gol de Korsun. Com o relógio faltando quatro minutos para o final do jogo, o Brasil ganhou um tiro livre e Dyego, melhor jogador brasileiro na partida, converteu a cobrança para recolocar o Canarinho na frente e garantir a classificação para a final da Copa do Mundo do Uzbequistão.