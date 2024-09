Cbum no Mr. Olympia 2024: veja dia, horário e onde assistir ao vivo

Canadense de 29 anos de idade, o fisiculturista será um dos grandes destaques do maior evento de fisiculturismo do planeta. Veja ao final do texto a programação com dia, horário e onde assistir ao vivo.

Apesar de não competir na principal categoria do torneio, Cbum é certamente um dos nomes mais conhecidos do Mr. Olympia. Em seu Instagram, ele tem 24,3 milhões de seguidores. Seu principal adversário, que foi vice-campeão em duas edições, é o brasileiro Ramon Dino.

Os dois exibirão seus físicos no Resorts World Las Vegas (The Olympia Pavilion) no dia 12 de outubro. As competições em geral terão início no dia 10 e serão concluídas no dia 13.

Cbum no Mr. Olympia 2024: além de Ramon Dino, quem serão seus adversários na categoria

Chris Bumstead é o campeão consecutivo da categoria Classic Physique desde 2019. Em 2024, Ramon Dino continuará sendo seu maior adversário, mas outros competidores também estarão no páreo para tentar encerrar o reinado de Cbum.