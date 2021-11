NBA: jogo entre Pistons e Lakers tem briga e LeBron James suspenso

Uma briga interrompeu a partida da NBA entre Detroit Pistons e Los Angeles Lakers na noite desse domingo, 21. O jogo, que acontecia na Little Caesar Arena, em Detroit, precisou ser parado e teve dois jogadores retirados de quadra.

Isaiah Stewart, do Pistons, se preparava para receber o rebote de um lance livre em favor do seu time. Neste momento, LeBron James, dos Lakers, deu uma cotovelada no rosto do rival, que ficou com ferimentos no olho e na boca.

O lance foi interrompido por um dos juízes, e Stewart tentou avançar até James para reclamar da agressão. Ele precisou ser segurado nada menos que quatro vezes, para que não revidasse o golpe sofrido.

A situação, que aconteceu no começo do terceiro quarto, gerou uma briga que precisou até mesmo dos seguranças do ginásio para ser contida. Somente após tanto Isaiah quanto LeBron serem expulsos da quadra os ânimos se acalmaram.

Após a confusão, o jogo foi retomado, com placar favorável aos Pistons em 78 a 66. Ao fim da partida, os Lakers haviam virado e conseguiram uma vitória apertada, por 121 a 116.

