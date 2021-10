Kyrie Irving, astro da NBA, é afastado do Brooklyn Nets por não se vacinar para covid-19

15:09 | Out. 12, 2021

O armador Kyrie Irving, uma das principais estrelas da NBA, foi afastado do Brooklyn Nets. O jogador não participará de treinos e jogos até se vacinar para a Covid-19. Sem se vacinar, Irving não poderia atuar em vários estados dos EUA, como Nova York, casa dos Nets. Após conversas, o clube não aceitou contar com o jogador apenas parcialmente.



"Dada a evolução da situação e após deliberação minuciosa, decidimos que Kyrie Irving não jogará ou treinará com a equipe até que seja elegível para ser um participante completo. Kyrie fez uma escolha pessoal e respeitamos seu direito individual de escolher. Atualmente, a escolha restringe sua capacidade de ser um membro em tempo integral da equipe e não permitiremos que nenhum membro de nosso time participe com disponibilidade apenas parcial. É imperativo que continuemos a construir a química como uma equipe e permaneçamos fiéis aos nossos valores de união e sacrifício há muito estabelecidos. Nossos objetivos para o campeonato e a temporada não mudaram, e para atingir essas metas cada membro de nossa organização deve olhar na mesma direção. Estamos entusiasmados com o início da temporada e ansiosos por uma campanha de sucesso que deixará o Brooklyn orgulhoso", diz o comunicado dos Nets.

A NBA informou que 95% dos atletas em toda a liga se vacinaram. Cidades como São Francisco e Nova York não permitem a entrada de pessoas que não se vacinaram em locais fechados, podendo impactar equipes como Brooklyn Nets, New York Knicks e Golden State Warriors.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Irving já demonstrou publicamente sua opinião sobre o tema. Recentemente, o atleta curtiu posts em suas redes sociais que falam em teorias da conspiração relacionadas às vacinas.

Tags