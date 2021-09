Gustavinho é anunciado como técnico da seleção masculina de basquete

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) anunciou nesta segunda-feira (20) a contratação de Gustavo de Conti para dirigir a seleção masculina da modalidade. O carioca de 41 anos é o primeiro técnico nascido no Brasil a assumir o time nacional entre os homens após 13 anos (o último foi Lula Ferreira). Ele substitui o croata Aleksandar Petrovic, que esteve no comando da equipe nas quatro temporadas anteriores.

Gustavinho, como ele é conhecido, acumulará o trabalho na seleção com o do Flamengo, onde está há quatro anos. O técnico fez parte da comissão técnica nacional entre 2012 e 2016, como auxiliar, junto do atual treinador da equipe feminina, José Neto.

“É a realização de um sonho e um desafio na minha carreira. Desde que comecei como treinador de basquete, nas categorias de base do Ypiranga e depois no Paulistano [ambos de São Paulo], por quase 24 anos de carreira, trabalhei com esse objetivo. Não será uma trajetória fácil, o basquete mundial é muito equilibrado, mas tenho certeza de que podemos entrar em todas as competições para brigar por coisas boas”, destacou Gustavinho em depoimento ao site da CBB.