NBA ao vivo: onde assistir aos jogos de basquete na TV e online

A temporada 2021–22 da NBA começou na última terça-feira, 19. Essa é a primeira rodada com o número padrão de 82 jogos, visto que as duas últimas foram encurtadas pela pandemia de Covid-19. A temporada irá durar até o dia 19 de junho de 2022.

NBA ao vivo: onde assistir aos jogos na TV e online

Alguns dos jogos da temporada atual da NBA são exibidos na televisão aberta pela emissora Bandeirantes, às quintas-feiras e domingos. A Band também transmitirá a decisão da Conferência Oeste e as finais do campeonato.

Na televisão fechada, os canais ESPN e SporTV exibirão, respectivamente, as Conferências Leste e Oeste, assim como as finais. Pela internet, os jogos podem ser vistos online no streaming NBA League Pass; os canais NBA Brasil, Budweiser e TNT Sports também fornecerão transmissão e comentários das disputas no YouTube.

