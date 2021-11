Em jogo emocionante, Fortaleza BC vence União Corinthians de virada pelo NBB

Em duelo equilibrado durante toda a partida, o Carcalaion contou com arremesso de três pontos do ala Morillo nos segundos finais para passar a frente no placar e garantir a segunda vitória na competição

Não faltou emoção para os torcedores que foram ao ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO) na noite desta sexta-feira, 19, para apoiar o Fortaleza Basquete Cearense (FBC) diante do União Corinthians-RS, em jogo válido pela quinta rodada do Novo Basquete Brasil (NBB). Em duelo equilibrado durante toda a partida, o Carcalaion contou com uma cesta de três pontos do ala Morillo nos segundos finais para passar a frente no placar e vencer a equipe gaúcha por 77 a 76.

Os destaques do Carcalaion no jogo foram o Pivô Richard Granberry — segundo maior pontuador do confronto, com 17 pontos — e o armador Davi Rosseto, jogador com mais participações diretas em cestas, com 12 pontos e dez assistências. Desmond Holloway foi o atleta com mais rebotes na partida (9) e também teve boa atuação.

Pelo lado do União Corinthians, Aamir Simms foi o principal jogador. O ala norte-americano teve 50% de aproveitamento nos arremessos de três (4/8) e foi o cestinha do jogo, com 18 pontos. Conterrâneo de Simms, o pivô Grantham Gillard também teve destaque ao garantir 16 pontos, seis rebotes e três assistências para a equipe visitante.

Os três primeiros quartos do confronto foram marcados por grande equilíbrio. A maior diferença de pontos entre as equipes neste período foi de cinco pontos. O Carcalaion largou na frente e venceu a primeira parcial por 21 a 20, mas acabou derroto na segunda por 19 a 18 e a partida foi para o intervalo empatada por 39 a 39.

O equilíbrio se manteve no segundo tempo. O FBC sofreu com o bom aproveitamento do União Corinthians na cestas de três pontos no terceiro quarto, mas conseguiu articular bem as jogadas de ofensivas e conseguiu vencer por 23 a 22. A última etapa foi a mais emocionante. A equipe gaúcha chegou abrir 7 a 0, mas o Carcalaion teve poder de reação e foi buscar o empate por 15 a 15 no último período nos segundos finais. No placar final, vitória do time de Alberto Bial por 77 a 76.

Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Alberto Bial chegou à segunda vitória em seis jogos na Liga e ocupa a 13ª colocação na tabela de classificação, com oito pontos. O próximo compromisso da equipe cearense na competição será contra o Pato Basquete-PR, no dia 1º de dezembro, às 19 horas, no ginásio do Sesi.

