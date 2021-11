Vojvoda acompanha jogo do Fortaleza Basquete Cearense no CFO

O treinador argentino e o presidente Marcelo Paz foram para as arquibancadas do Centro de Formação Olimpíca (CFO) para acompanhar o duelo entre Fortaleza Basquete Cearense e São Paulo, pela NBB

Com a companhia do presidente Marcelo Paz, o treinador Juan Pablo Vojvoda se juntou aos torcedores e foi para as arquibancadas do Centro de Formação Olímpica (CFO), nesta quinta-feira, 4, para acompanhar o jogo entre Fortaleza Basquete Cearense e São Paulo, pela NBB.

Carismático e bastante sociável, o comandante argentino costuma marcar presença em eventos alternativos que envolvem o Tricolor do Pici. Em setembro, Vojvoda prestigiou um “racha” — futebol amador — de funcionários e ex-atletas do Leão.

"Eu gosto de basquete, é um esporte muito coletivo e que tem muita intensidade. Todos atacam e todos defendem", disse o técnico em entrevista durante a transmissão da partida.

No sábado, 6, o treinador estará na beira do campo comandando o Fortaleza na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), no confronto diante do Corinthians-SP, às 17 horas, pela 30ª rodada da Série A. O Tricolor ocupa a quinta colocação do certame, com 48 pontos, e está próximo de garantir a inédita vaga para a Copa Libertadores da próxima temporada.



