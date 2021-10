Projeto Novo Atleta Cidadão é lançado com 10 mil vagas para crianças e adolescentes

O projeto Novo Atleta Cidadão foi lançado pela Prefeitura de Fortaleza nesta terça-feira, 26. Serão ofertadas 10.600 vagas em 16 modalidades esportivas para crianças e adolescentes. O anúncio foi feito do prefeito José Sarto durante inauguração da Areninha Alvorada.

De acordo com a Prefeitura, as vagas são destinadas para faixas etárias entre 8 e 29 anos. Serão investidos R$ 6,1 milhões. "É um equipamento que promove a inclusão social. Até o fim do meu mandato, meu desejo é de que sejamos reconhecidos como a maior Capital do esporte no Brasil", afirmou Sarto.

Ao todo, serão 150 núcleos ofertando os esportes. Destes, 40 núcleos irão ofertar oito modalidades de artes marciais: boxe, capoeira, jiu-jitsu, karatê, kickboxing, muay tai, judô e luta olímpica. Para estas modalidades, estarão disponíveis 1.600 vagas.

Outras oito modalidades fazem parte do projeto: futebol, futsal, voleibol, basquete, duathlon, beach soccer, atletismo e natação. Para estas, serão 9 mil vagas no total.

"Realizamos uma mudança na gestão de pessoal e de recursos e conseguimos criar o projeto Atleta Cidadão Lutas, totalmente voltado para as modalidades de artes marciais. Dessa forma, pudemos ter mais modalidades, mais profissionais e também conseguimos ampliar o número de beneficiados", destacou Ozires Pontes, titular da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Secel). "Isso mudou a vida das famílias, não só a dos jovens que praticam o esporte. Muitas coisas são agregadas, como o comércio, urbanização, lazer, os projetos sociais", frisou.

O Atleta Cidadão e Atleta Cidadão Lutas conta com 241 profissionais e é realizado em parceria com a Federação de Triathon do Estado do Ceará (Fetriece), que venceu o chamamento público.

A Prefeitura, por meio da Secel, também irá oferecer, a partir de novembro, bolsas para atletas por meio do projeto Bolsa Esporte. O programa irá oferecer 700 bolsas de R$ 300 para a categoria iniciante; 300 bolsas de R$ 600 para a categoria intermediário; e 75 bolsas de R$ 1.200 para a categoria avançado. Serão distribuídas ainda 80 bolsas de R$ 400 na categoria técnico intermediário e 20 bolsas de R$ 800 na categoria técnico avançado.

*Esta matéria foi atualizada às 13 horas



