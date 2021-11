Fortaleza Basquete Cearense divulga nova identidade com escudos unificados

O Carcalaion usou suas redes sociais para anunciar a mudança depois de um ano de parceria; clube recebe o Caxias do Sul nesta quarta, 17, no Centro de Formação Olímpica (CFO)

O Fortaleza Basquete Cearense divulgou, nesta terça, 16, por meio de suas redes sociais, uma nova identidade, unificando os escudos do Fortaleza e do Basquete Cearense, que antes apareciam separados.

O novo escudo mantém o antigo formato do Basquete Cearense, mas mudando as cores para vermelho, azul e branco e acrescentando o emblema do Fortaleza na parte inferior.

A parceria entre Fortaleza e Basquete Cearense teve início em 2020, com as cores do Leão predominando no uniforme, mas mantendo os dois escudos.

Confira a nota do clube sobre a nova identidade.

"Fortaleza Esporte Clube e Basquete Cearense: de um lado temos um time que está na elite de futebol brasileiro; do outro, o único representante do estado na elite do basquete nacional.

Dois gigantes que se unem e somam forças para formar o Fortaleza Basquete Cearense.

E para que você possa se identificar com o nosso time, como nossa torcida, a força da nossa união agora está também na nossa identidade."

O Carcalaion volta a jogar nesta quarta-feira, 17, às 18h30, contra o Caxias do Sul-RS, no Centro de Formação Olímpica (CFO). A assessoria ainda não confirmou se a nova identidade já vai ser utilizada nesta partida.

O FBC busca a sua primeira vitória no NBB 2021/2022 — até então foram quatro jogos e quatro derrotas.

Sócios do Fortaleza que estiverem vacinados com as duas doses há pelo menos 15 dias podem fazer o check-in sem custos para ter acesso ao ginásio. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria virtual com valores de R$ 10 a R$ 100.

