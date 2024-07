Vasco da Gama anuncia o retorno de Phillippe Coutinho por empréstimo

Revelado em 2009 pelo Vasco da Gama, Coutinho, em sua primeira passagem, fez 19 jogos pelo time carioca e contribuiu com um gol. Com 19 anos, o jogador foi contratado pela Inter de Milão, clube pelo qual fez 47 partidas e cravou cinco tentos

O Vasco da Gama anunciou o retorno do meio-campista Phillippe Coutinho após 14 temporadas. Com contrato com o Aston Villa até junho de 2026, o jogador assinou um contrato com o Cruzmaltino até o meio de 2025 por empréstimo.

Coutinho e Vasco tiveram uma longa negociação, que começou em maio. As conversas para o acordo se intensificaram assim que o atleta desembarcou no Rio de Janeiro para passar sua férias de fim de temporada. O último clube do jogador foi o Al-Duhail, do Catar, também por empréstimo com o Aston Villa, que detém os seus direitos.

Revelado em 2009 pelo Vasco da Gama, Coutinho, em sua primeira passagem, fez 19 jogos pelo time carioca e contribuiu com um gol. Com 19 anos, o jogador foi contratado pela Inter de Milão, clube pelo qual fez 47 partidas e cravou cinco tentos. Em 2012, Phillipe foi emprestado ao Espanyol e fez 16 partidas pela equipe de LaLiga, em que marcou cinco gols.