Momento íntimo de jogador do Vasco com esposa viraliza

Luana Silva, casada com o atacante Paulinho Paula, fez uma postagem no Instagram em que troca carícias com o jogador

O atacante Paulinho Paula, do Vasco, ganhou uma postagem “quente” de sua esposa, Luana Silva. No Instagram, a companheira do jogador publicou um vídeo onde aparece trocando carinhos com o atleta, com direito à “mão boba”.

Paulinho Paula e a esposa durante a comemoração do Natal – Foto: Reprodução/Instagram

O momento íntimo entre o casal acabou viralizando nas redes sociais, com torcedores do clube carioca brincando com o fato de Paulinho Paula estar lesionado. O jogador se recupera de um problema no joelho e só deve voltar à atuar no fim do ano.