Vasco faz pré-registro de Philippe Coutinho na CBF

Cruz-Maltino ainda aguarda documentação do Aston Villa para oficializar o retorno do meia; Torcedores movimentam redes sociais

Desde a manhã desta terça-feira (9), a torcida do Vasco segue ansiosa para o anúncio do retorno de Philippe Coutinho ao clube carioca. Nas últimas horas, a tag #Coutinhoday entrou nos assuntos mais comentados do X, antigo Twitter.

A diretoria do Vasco só aguarda a documentação do Aston Villa, da Inglaterra, para sacramentar a contratação e anunciar Coutinho no Vasco. Havia a expectativa do anúncio ser nesta terça-feira, às 11h, mas a documentação não chegou.

O Vasco está ainda mais próximo de anunciar Philippe Coutinho. Nesta terça-feira, o Cruz-Maltino realizou o pré-registro do jogador na CBF (Confederação Brasileira de Futebol). O registro oficial só acontece quando o jogador assinar seu contrato com o clube.

Antes de mesmo do anúncio oficial de Philippe Coutinho, o Vasco se adiantou e colocou as camisas do ídolo à venda. A camisa já está personalizada com o nome do jogador e o número 11. As peças estão nas vitrines da loja Gigante da Colina, no Barra Shopping, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Carreira de Coutinho

Quando ainda tinha 16 anos, Coutinho assinou com a Inter Milão. Antes disso, marcou cinco gols em 44 jogos com a camisa vascaína e foi para a Itália quando completou 18 anos, em 2010. Além disso, chegou a ser emprestado ao Espanyol, antes de acertar sua ida ao Liverpool, onde viveu seu melhor momento – entre 2013 e 2018.

Em janeiro de 2018, o Barcelona pagou 145 milhões de euros (R$ 568 milhões na cotação da época) ao Liverpool para contratar o meia. No clube catalão, porém, o jogador não se firmou e acertou seu empréstimo para o Bayern de Munique, pelo qual ganhou a Champions em 2019/20. Ele se transferiu para o Aston Villa no início de 2022 e atuou, por empréstimo, no Al-Duhail no ano seguinte.