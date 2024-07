Pedro Martins explica saída do Vasco: ‘Mudanças de comando’

Durante menos de dois meses, Pedro Martins ficou à frente da direção de futebol do Vasco. Contudo, deixou o cargo em meio às mudanças no comando. Nesse sentido, o profissional utilizou suas redes sociais para explicar a decisão de sair do clube em tão pouco tempo.

“Todas as opções que fiz em minha carreira profissional foi por acreditar que é possível transformar a vida dos clubes através do desenvolvimento de um norte estratégico claro, que busque fortalecer a organização para tomar as decisões necessárias para o futuro. Acredito que a gestão sustentável e a construção coletiva são pilares fundamentais para a criação de uma cultura vencedora, este é o único caminho que libertará instituições de soluções emergenciais ou de “salvadores da pátria””, completou.

Rápida passagem

Anunciado no dia 1º de maio, Pedro Martins teve a tarefa de encontrar um novo treinador. Em seguida, o diretor e o ex-CEO Lúcio Barbosa contrataram Álvaro Pacheco, demitido após quatro partidas.

No entanto, uma decisão liminar da Justiça do Rio retirou a 777 do controle da SAF do Vasco. Ela, então, entregou o comando à diretoria do clube associativo. No dia 20 de junho, o clube carioca anunciou a saída do executivo, que foi substituído por Marcelo Sant’Ana a partir da última sexta-feira (5).