Homenagem a Vegetti e mudança de energia: os bastidores da vitória do Vasco

Argentino completa 50 jogos pelo clube e recebe o carinho do presidente Pedrinho após a vitória sobre o Inter no Beira-Rio

O Vasco começa a reagir e conquistou a primeira vitória fora de casa neste Brasileirão, no domingo (7), contra o Internacional. Assim, nos bastidores da partida no Beira-Rio, a mudança de energia no vestiário é nítida, algo que o presidente Pedrinho ressaltou. O técnico Rafael Paiva e o atacante Vegetti discursaram e mostraram que o time pode almejar voos maiores na competição.

Dessa forma, após a partida, o mandatário fez uma homenagem ao argentino, que completou 50 partidas pelo clube. Nesse sentido, em campo, o atacante tem sido um líder importante na reação do Cruz-Maltino.