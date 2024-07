Vasco x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Tem clássico nacional no Brasileirão nesta quarta-feira (9). Pela 16ª rodada, em São Januário, Vasco e Corinthians duelam a partir das 19h (de Brasília), em jogo com inúmeros ingredientes. A começar, então, pelo jejum imposto aos cariocas, que não vencem o time paulista desde 2010.

Já são 21 jogos e quase 14 anos da última vitória do Vasco sobre o Corinthians. A última vez foi na 18ª rodada do Brasileirão de 2010, em triunfo por 2 a 0 (gols de Zé Roberto e Éder Luís), em São Januário. No período, são 13 vitórias do Corinthians e 8 empates. Já com o Vasco como mandante, condição do jogo desta quarta, são dez jogos, com seis empates e quatro vitórias do Corinthians.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além disso, há embate entre interinos no banco de reservas. Rafael Paiva, do Cruz-Maltino, vem ganhando força para assumir efetivamente, enquanto Raphael Laruccia vem para seu segundo jogo no Timão, que aguarda a chegada de Ramón Díaz (ex-Vasco) para assumir o cargo.