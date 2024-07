Payet desfalcará o Vasco contra o Corinthians

Dessa forma, o meia JP seguirá na função. Ele foi titular contra o Inter, no último domingo (7), e entrou no lugar do próprio Payet na partida anterior, contra o Fortaleza, quando o jogador francês se machucou.

Mais uma lesão de Payet no Vasco

Payet vem em uma sequência ruim pelo Vasco. Afinal, esteve fora das três primeiras partidas do time no Brasileirão por uma lesão ligamentar no joelho direito. Depois, sentiu nova contusão, agora na coxa direita, após o duelo contra o Flamengo, dia 2 de junho, pela sétima rodada. Ficou fora de cinco jogos completos (contra Palmeiras, Juventude, Cruzeiro, São Paulo e Bahia), antes de voltar a ser relacionado, no clássico contra o Botafogo, pela #13.

Na ocasião, a comissão técnica do Vasco determinara que ele atuasse no máximo por 45 minutos, com o francês começando no banco. O meia, porém, entrou em campo logo aos 14′ do primeiro tempo por conta da lesão de Guilherme Estrella.

Quando bateu 45 minutos do craque em campo, o interino Rafael Paiva tirou o meia do jogo, deixando-o irritado – relembre aqui. Ele foi, assim, preparado para começar atuando contra o Fortaleza na partida seguinte, o que de fato ocorreu.