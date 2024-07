Philippe Coutinho assina com o Vasco e aguarda anúncio

Falta pouco para anúncio de Philippe Coutinho no Vasco. Isto porque o meia já assinou o contrato, que está pré-registrado no sistema da CBF. O Cruz-Maltino enviou o documento para assinatura do Aston Villa no fim da tarde desta terça-feira. Assim que o Aston Villa devolver o contrato, o clube carioca pode divulgar a contratação do novo camisa 11.

Além disso, o Vasco já preparou o anúncio e traçou os planos de apresentação de Coutiho. Quando tudo estiver “ok”, o documento será registrado de vez na CBF. Ele provavelmente ficará à disposição para o jogo contra o Atlético-GO, na quarta-feira que vem, fora de casa.

Desde a manhã desta terça-feira (9), a torcida do Vasco seguiu ansiosa para o anúncio do retorno de Philippe Coutinho ao clube carioca. Nas últimas horas, a tag #Coutinhoday entrou nos assuntos mais comentados do X, antigo Twitter.