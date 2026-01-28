De saída do Fortaleza, Kuscevic negocia com o Vitória

Zagueiro Kuscevic em aquecimento antes do jogo Fortaleza x Colo-Colo, no Castelão, pela Copa Libertadores 2025 / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O zagueiro Kuscevic deve atuar por outro Leão nordestino em 2026. O defensor chileno está de saída do Fortaleza e tem negociação em andamento com o Vitória. A informação é do repórter Miguel Júnior, da Rádio O POVO CBN. O Tricolor já aceitou a transferência de Kuscevic, que nem foi relacionado para o jogo contra o Floresta, na última segunda-feira, 26, pelo Campeonato Cearense. O clube aguarda o desfecho das tratativas entre o jogador e o Rubro-Negro de Salvador (BA).

No Barradão, o camisa 13 atuaria ao lado dos ex-tricolores Emmanuel Martínez, Ronald, Osvaldo, Renato Kayzer e o recém-chegado Marinho, além de trabalhar novamente com o executivo de futebol Sérgio Papellin. O dirigente despistou sobre interesse no jogador, mas fez elogios.