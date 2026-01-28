De saída do Fortaleza, Kuscevic negocia com o Vitória

De saída do Fortaleza, Kuscevic negocia com o VitóriaTricolor dá sinal verde para a transferência do zagueiro chileno, que mantém conversas com o Rubro-Negro para chegar a um acordo contratual
O zagueiro Kuscevic deve atuar por outro Leão nordestino em 2026. O defensor chileno está de saída do Fortaleza e tem negociação em andamento com o Vitória. A informação é do repórter Miguel Júnior, da Rádio O POVO CBN.
O Tricolor já aceitou a transferência de Kuscevic, que nem foi relacionado para o jogo contra o Floresta, na última segunda-feira, 26, pelo Campeonato Cearense. O clube aguarda o desfecho das tratativas entre o jogador e o Rubro-Negro de Salvador (BA).
No Barradão, o camisa 13 atuaria ao lado dos ex-tricolores Emmanuel Martínez, Ronald, Osvaldo, Renato Kayzer e o recém-chegado Marinho, além de trabalhar novamente com o executivo de futebol Sérgio Papellin. O dirigente despistou sobre interesse no jogador, mas fez elogios.
"Com o Kuscevic ninguém conversou, mas é um grande zagueiro, de seleção chilena, com perfil de capitão. Ninguém falou sobre ele aqui no clube, mas é um jogador que está querendo sair do Fortaleza. É uma boa opção", disse Papellin, em entrevista ao Canal do Dinâmico, nessa quarta-feira, 28.
Na atual temporada, Kuscevic disputou duas partidas: foi acionado no segundo tempo da goleada por 4 a 0 sobre o Quixadá, no último dia 15, e atuou como titular no triunfo por 1 a 0 sobre o Horizonte, semana passada.
Kuscevic tem contrato com o Leão até o fim de 2028 e vencimentos altos para a realidade de Série B, além de despertar interesse no mercado sul-americano. O zagueiro voltou a ser convocado para a seleção do Chile durante a passagem pelo Fortaleza, sendo acionado para amistosos e duelos das Eliminatórias.
No Pici desde 2024, o camisa 13 soma 78 partidas pelo Tricolor, com quatro gols marcados e um título conquistado — a Copa do Nordeste. Inicialmente emprestado pelo Coritiba, Kuscevic foi adquirido em definitivo pela equipe cearense e assinou contrato longo — parte da negociação de Breno Lopes envolveu o abatimento de uma dívida do Fortaleza com o Coxa.
Além do chileno, o técnico Thiago Carpini conta com cinco zagueiros no elenco: Brítez, Cardona, Lucas Gazal, Luan Freitas e o jovem Kauã Rocha, recém-integrado do time sub-20.