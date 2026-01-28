Fortaleza x Iguatu: Leão abre check-in e inicia venda de ingressos

Fortaleza e Iguatu se enfrentam neste sábado, 31, às 16h30min, no estádio Presidente Vargas, em duelo válido pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Cearense

O Fortaleza abriu o check-in e iniciou a venda de ingressos para o confronto contra o Iguatu, válido pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. A partida será disputada neste sábado, 31, às 16h30min, no estádio Presidente Vargas.

Os preços variam entre R$ 10 e R$ 100. As vendas começaram na manhã desta quarta-feira, 28, por meio do site Leão Tickets e também nas lojas físicas do clube. O check-in já está liberado para os sócios-torcedores do Tricolor.