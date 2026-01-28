Fortaleza x Iguatu: Leão abre check-in e inicia venda de ingressos

Fortaleza abre check-in e inicia venda de ingressos para jogo contra IguatuFortaleza e Iguatu se enfrentam neste sábado, 31, às 16h30min, no estádio Presidente Vargas, em duelo válido pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Cearense
O Fortaleza abriu o check-in e iniciou a venda de ingressos para o confronto contra o Iguatu, válido pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. A partida será disputada neste sábado, 31, às 16h30min, no estádio Presidente Vargas.
Os preços variam entre R$ 10 e R$ 100. As vendas começaram na manhã desta quarta-feira, 28, por meio do site Leão Tickets e também nas lojas físicas do clube. O check-in já está liberado para os sócios-torcedores do Tricolor.
Ingressos: setores e valores
Arquibancada Azul: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
Arquibancada Amarela: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
Arquibancada Laranja: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)
Cadeiras Sociais: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)
Visitante: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)
Invicto no Campeonato Cearense
O Fortaleza segue invicto no Estadual após cinco partidas disputadas. O Leão soma quatro vitórias e um empate, este na estreia, diante do Ferroviário, e ainda não sofreu gols na competição.
A equipe comandada por Thiago Carpini avançou à segunda fase após terminar na liderança do Grupo A. Na etapa atual, o Tricolor venceu o Floresta por 1 a 0, em duelo válido pela primeira rodada.