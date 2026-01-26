Bareiro marca de cavadinha e Fortaleza vence o Floresta pela 2ª fase do Cearense

Fortaleza e Floresta se enfrentaram pela primeira rodada da segunda fase do Cearense 2026 / Crédito: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

Em jogo morno, o Fortaleza venceu o Floresta por 1 a 0 na noite de ontem, com gol de pênalti de Adam Bareiro, no Presidente Vargas (CE), pela primeira rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. Com o triunfo, o Tricolor do Pici segue invicto na competição e com desempenho impecável no sistema defensivo, já que não sofreu nenhum gol até o momento. Fortaleza 1x0 Floresta: o jogo O primeiro tempo no PV foi mais um daqueles dentro dos padrões do Cearense de 2026: truncado, de muitas faltas e pouca emoção. O Fortaleza, embora amplo favorito, mostrou dificuldade para ser criativo nas articulações e ficou, na maior parte dos 45 minutos iniciais, preso à eficiente marcação do Floresta — que, por sinal, não fez muito além de se defender.

Diante de um contexto ainda de reformulação, o técnico Thiago Carpini escalou o que deve ser sua base de time titular neste início de temporada, com exceção de Pierre, desfalque no jogo por conta de uma lombalgia. Organizado no 3-5-2, já que o comandante não tinha nenhum lateral-esquerdo relacionado para o jogo, o Leão do Pici fez uma exibição bastante burocrática.

Individualmente, jogadores que são importantes para o repertório ofensivo do Tricolor, como o atacante Moisés e o lateral-direito Mailton, não estavam em noite inspirada e pouco contribuíram. Lucas Crispim, escalado como ala — função que teve sucesso na era Vojvoda —, e Pochettino, como meia-central, foram participativos na construção, mas longe do nível técnico que podem apresentar. O Floresta, por sua vez, não criou absolutamente nada após a linha do meio-campo. O Verdão da Vila Manoel Sátiro concentrou todas as suas forças no aspecto defensivo, fase em que teve sucesso ao neutralizar o Fortaleza. Um erro individual, entretanto, custou o que poderia ser um empate na ida para o intervalo. Aos 18 minutos, após lançamento de Lucas Sasha, Mailton sofre um choque no rosto com um defensor do Floresta e desaba na grande área. Inicialmente, o bandeirinha marcou impedimento, mas o VAR, após um longo período de análise, chamou o árbitro de campo para rever o lance — tendo em vista que o lateral-direito estava em posição legal na origem da jogada.

Na frente do monitor, o árbitro confirmou a falta e marcou a penalidade. Bareiro tomou para si a responsabilidade da cobrança e, com frieza e personalidade, fez o gol de cavadinha. Foi o segundo tento dele na temporada, igualando-se a Pochettino na artilharia do Leão do Pici. O paraguaio ainda teve a chance de anotar o segundo do Tricolor no jogo, aos 39 minutos, mas não alcançou o passe de Moisés na pequena área. No segundo tempo, o cenário do duelo não sofreu alterações. O Fortaleza, com muitos erros na tomada de decisões no último terço, seguiu apresentando dificuldade para ser eficiente no ataque. O Floresta até conseguiu manter mais a posse da bola e ensaiar alguns avanços, mas sem a qualidade necessária. No fim, sem muito a extrair de positivo, prevaleceu o placar construído pelo Fortaleza na primeira etapa. Vitória importante pelo resultado, que mantém o Leão com ótima campanha no Manjadinho. Do ponto de vista de desempenho, uma partida esquecível para os torcedores, porém que certamente servirá de reflexão para Carpini.