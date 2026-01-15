Com 2 de Pochettino, Fortaleza goleia o Quixadá por 4 a 0 pelo Campeonato Cearense

Com 2 de Pochettino, Fortaleza goleia o Quixadá por 4 a 0 pelo Campeonato CearenseCom o resultado positivo, o Tricolor de Aço assume a liderança do Grupo A do Estadual, com quatro pontos somados — mesma pontuação que o Quixadá, atual quarto lugar
Sem dificuldades, o Fortaleza goleou o Quixadá na noite desta quinta-feira, 15, em jogo da 3ª rodada do Campeonato Cearense de 2026. No Estádio Presidente Vargas, o Leão do Pici superou o Canarinho por 4 a 0 com gols de Pochettino (2), Kayke e Samuel (contra).
Com o resultado positivo, o Tricolor de Aço assume a liderança do Grupo A do Estadual, com quatro pontos somados — mesma pontuação que o Quixadá, atual quarto lugar. Na próxima rodada, o time comandado por Thiago Carpini encara o Maracanã no domingo, 18, novamente no PV, enquanto o Quixinha folga.
Fortaleza 4x0 Quixadá: o jogo
O Leão teve um primeiro tempo amplamente dominante diante do Quixadá. Desde os minutos iniciais, o Tricolor impôs seu ritmo e passou a ocupar o campo de ataque com facilidade. Logo aos 3 minutos, a postura agressiva foi recompensada: Lucas Crispim cruzou pela esquerda, Bareiro finalizou na trave e, no rebote, a bola bateu no zagueiro Samuel antes de morrer no fundo das redes, abrindo o placar para o time do Pici.
Com a vantagem, a equipe treinada por Thiago Carpini manteve a intensidade e seguiu explorando os lados do campo, principalmente o esquerdo, com Crispim bastante participativo. Em outra chegada perigosa, Mailton avançou pela direita e, ao tentar o cruzamento, acabou finalizando em direção ao gol, exigindo boa defesa do goleiro Josué.
O Canarinho até tentou sair um pouco mais para o jogo, mas encontrou dificuldades para trocar passes e criar chances. Com isso, aos 22 minutos, o Tricolor voltou a assustar. Mailton recebeu em profundidade, acionou Mancuso, e novamente Samuel, ao tentar afastar, acabou mandando a bola na trave.
O segundo gol parecia maduro e saiu aos 29. Crispim iniciou a jogada pela esquerda, lançou Mailton, que tentou o cruzamento e viu a defesa afastar parcialmente. Pochettino, bem posicionado no meio da área, finalizou de primeira para ampliar.
Na reta final, o Fortaleza ainda criou outras oportunidades. Pochettino deixou Mancuso em condições de finalizar, mas a bola passou rente à trave esquerda. Em seguida, Crispim achou Rodrigo entrando como elemento surpresa na área, mas o cabeceio saiu para fora. Com ampla posse de bola, o Leão encerrou a primeira etapa rondando a área adversária e buscando infiltrações.
No retorno para o segundo tempo, o Tricolor seguiu pressionando. Não à toa, logo aos 2 minutos, Moisés teve grande chance para marcar. Após receber passe de Prior, o camisa 11 saiu cara a cara com o goleiro Josué e finalizou no canto esquerdo. A bola, no entanto, foi na trave. Depois, o próprio Moisés balançou as redes, mas o assistente assinalou impedimento, e o gol foi invalidado.
Depois de um período morno de ambos os times, o Leão foi letal na marca dos 22 minutos. Após boa jogada individual pela direita, Maílton cruzou na medida para Kayke cabecear para ampliar a vantagem tricolor. O atacante havia acabado de entrar no jogo.
Na reta final, ainda houve tempo para Pochettino marcar seu segundo gol no confronto. No lance, o camisa 7 finalizou da entrada da área e Josué defendeu. No rebote, o próprio meio-campista aproveitou e balançou as redes do PV, dando números finais ao duelo.
Fortaleza 4x0 Quixadá - Ficha técnica
Fortaleza
4-3-3: Brenno; Maílton, Brítez, Tomás Cardona e Mancuso (Moisés); Lucas Sasha (Ronald), Rodrigo (Lucca Prior) e Pierre; Pochettino, Bareiro (Kayke) e Lucas Crispim (Kuscevic). Téc: Thiago Carpini.
Quixadá
4-3-3: Josué Vinícius; Lê Santos, Léo Ceará, Samuel e Dim (Gleryston); Dudu, Gustavo e Paulista; Conrado (Rodrigo Canindé), Davi Silva (Lucão) e Éric Lima. Téc: Juranilson
Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza/CE
Data: 15/1/2026
Árbitro: Wanderson Marques
Assistentes: Nailton Oliveira e Ítalo Barbosa
Gols: 3min/1ºT - Samuel (contra - FEC); 29min/1ºT - Pochettino (FEC); 22min/2ºT - Kayke (FEC); 38min/2ºT - Pochettino (FEC)
Cartões amarelos: Cardona, Kayke (FEC), Lucão, Éric (QUI)
Cartões vermelhos: Éric (QUI)