Marcelo Boeck deixa o cargo de assessor executivo de futebol do Fortaleza

Marcelo Boeck deixa o cargo de assessor executivo de futebol do FortalezaTricolor do Pici anunciou na manhã desta quarta-feira, 28, o desligamento do ex-atleta e ídolo. Boeck deixa o cargo após três anos
Após a chegada do CEO Pedro Martins, o Fortaleza segue reformulando seu departamento de futebol para a temporada de 2026. Desta vez, a saída se deu pelo desligamento de Marcelo Boeck do cargo de assessor executivo do setor. O ex-atleta e ídolo tricolor deixa a função após três anos.
Boeck chegou ao Pici ainda como jogador, na época para a disputa da Série C, em 2017. Com o traje vermelho, azul e branco, foram seis temporadas como atleta, somando 159 partidas e acumulando a idolatria leonina.
Dentre as principais conquistas como jogador estão a Taça dos Campeões Cearense (2017), dois acessos consecutivos, em 2017 e 2018, a Série B do Campeonato Brasileiro (2018), tetracampeão Cearense (2019, 2020, 2021 e 2022) e o bicampeonato da Copa Nordeste (2019 e 2022).
Logo depois de deixar os gramados, ao fim de 2022, ele iniciou sua carreira como dirigente. Como ex-jogador, compôs o departamento de futebol profissional com a função de ajudar o fortalecimento do elo entre atletas e funcionários.
Confira a nota da saída de Boeck na íntegra:
"O Fortaleza Esporte Clube comunica o desligamento do Assessor Executivo de Futebol Marcelo Boeck. Ex-atleta e ídolo do Tricolor, Marcelo deixa o cargo diretivo após três anos.
No Pici desde 2017, foram seis temporadas como atleta, somando 159 partidas disputadas com o Manto Tricolor. Marcelo Boeck conquistou a Taça dos Campeões Cearense (2017), dois acessos, Série B do Campeonato Brasileiro (2018), vaga na Sul-Americana, Tetracampeão Cearense (2019, 2020, 2021 e 2022) e Bicampeonato do Nordeste (2019 e 2022).
Ao fim de 2022, iniciou sua carreira como dirigente após sua aposentadoria como jogador e passou a compor o Departamento de Futebol Profissional para uma função de elo entre atletas, funcionários e seu novo setor em busca de melhorias para o dia a dia da equipe principal.
A toda dedicação e todo o amor pelo Fortaleza Esporte Clube, a Instituição agradece Marcelo Boeck pelo trabalho construído ao longo de nove anos de trabalho em prol do Leão do Pici."
