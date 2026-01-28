Marcelo Boeck deixa o cargo de assessor executivo de futebol do Fortaleza

Assessor executivo de futebol Marcelo Boeck na chegada ao Nilton Santos para o jogo Botafogo x Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Após a chegada do CEO Pedro Martins, o Fortaleza segue reformulando seu departamento de futebol para a temporada de 2026. Desta vez, a saída se deu pelo desligamento de Marcelo Boeck do cargo de assessor executivo do setor. O ex-atleta e ídolo tricolor deixa a função após três anos.

Leias as principais notícias do Fortaleza Esporte Clube Boeck chegou ao Pici ainda como jogador, na época para a disputa da Série C, em 2017. Com o traje vermelho, azul e branco, foram seis temporadas como atleta, somando 159 partidas e acumulando a idolatria leonina.

Confira a nota da saída de Boeck na íntegra: "O Fortaleza Esporte Clube comunica o desligamento do Assessor Executivo de Futebol Marcelo Boeck. Ex-atleta e ídolo do Tricolor, Marcelo deixa o cargo diretivo após três anos. No Pici desde 2017, foram seis temporadas como atleta, somando 159 partidas disputadas com o Manto Tricolor. Marcelo Boeck conquistou a Taça dos Campeões Cearense (2017), dois acessos, Série B do Campeonato Brasileiro (2018), vaga na Sul-Americana, Tetracampeão Cearense (2019, 2020, 2021 e 2022) e Bicampeonato do Nordeste (2019 e 2022). Ao fim de 2022, iniciou sua carreira como dirigente após sua aposentadoria como jogador e passou a compor o Departamento de Futebol Profissional para uma função de elo entre atletas, funcionários e seu novo setor em busca de melhorias para o dia a dia da equipe principal.