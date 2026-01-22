Fortaleza vence o Horizonte e confirma liderança do Grupo A do Campeonato Cearense

Volante Rodrigo comemorando gol marcado pelo Fortaleza contra o Horizonte / Crédito: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

Horizonte 0x1 Fortaleza: o jogo Com a classificação antecipada obtida na rodada passada, o técnico Thiago Carpini aproveitou o confronto diante do Horizonte para rodar o elenco e, principalmente, fazer alguns testes. O comandante saiu do 4-3-3 e escalou a equipe no 3-5-2, esquema no qual promoveu a entrada de diversas novidades, incluindo algumas estreias.

O zagueiro Luan Freitas, recém-contratado, fez seu primeiro jogo com a camisa tricolor, assim como o volante Ronald. No meio-campo e ataque, Carpini deu oportunidade para jogadores oriundos das categorias de base, como Lucas Emanoel e Tomás Rocco, e nomes com menor minutagem em 2026, como Kauan, Lucca Prior e Kayke. Dentro de campo, com a bola rolando, a atuação do Fortaleza foi protocolar. A equipe teve dificuldade na articulação e, por mais de 30 minutos do primeiro tempo, levou pouco perigo ao sistema defensivo do Horizonte – que também pouco produziu no ataque. Brenno, goleiro do Leão do Pici, foi um mero espectador na etapa inicial. O roteiro, que parecia caminhar para um zero a zero sem emoção, mudou na reta final. Aos 36 minutos, após cobrança de lateral, a bola sobrou para Rodrigo, na entrada da área, que finalizou forte em direção à baliza. Frank, arqueiro do Horizonte, sequer reagiu e apenas olhou a bola estufar as redes. Na comemoração, o volante se emocionou e chorou – foi o primeiro tento dele pelo Tricolor.

Após a conversa no vestiário, o Fortaleza retornou para o segundo tempo com uma postura diferente: mais intenso e objetivo. A equipe passou a acelerar os passes nas articulações ofensivas e se impôs diante de um Horizonte fragilizado, que em nenhum momento demonstrou qualquer esboço de reação para tentar buscar o empate. Com um bloco alto de marcação, o Tricolor do Pici sufocou a saída de bola do Galo do Tabuleiro, que se viu encurralado. Não à toa, o Horizonte, com enormes dificuldades na fase de construção, cometeu vários erros. O Leão, por sua vez, manteve o controle das ações e ditou o ritmo do jogo – embora ainda pecasse nas conclusões dos lances, fosse no último passe ou na finalização. A partir dos 20 minutos, Carpini começou a promover mudanças na equipe. O treinador colocou o volante Ryan, outro estreante da noite, contratado por empréstimo junto ao Corinthians, e nomes já carimbados no Pici, como Lucas Crispim e Pochettino. A entrada do trio foi importante para manter o nível competitivo do Tricolor no meio-campo, setor em que teve ampla vantagem nos confrontos individuais.

No fim, o Fortaleza confirmou o favoritismo, independentemente do time que fosse escalado, e jogou o suficiente para vencer o Horizonte. Para Carpini, além do fator esportivo, que está atrelado ao resultado, o confronto foi uma oportunidade interessante para observar novos jogadores, tanto os contratados quanto os jovens da base. Horizonte 0x1 Fortaleza: ficha técnica Horizonte

4-3-3: Frank; Daelson, Tiago Betim, Rafael Augusto e Caio Pedro; Ramos, Guilherme (Ray Sapé) e Lauro Max (Alan Calbergue); Betinho, Willian Anicete e Alex Cícero (Palominha). Téc: Juliano Maia

