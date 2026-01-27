Kuscevic recebe proposta, fica fora de jogo e deve deixar o Fortaleza

Kuscevic recebe proposta, fica fora de jogo e deve deixar o FortalezaZagueiro chileno de 29 anos tem oferta em mãos para se transferir para outro clube e é ausência entre os relacionados na vitória sobre o Floresta, pelo Estadual
Com proposta de outro clube em mãos, o zagueiro chileno Kuscevic ficou fora da vitória do Fortaleza por 1 a 0 sobre o Floresta, na noite dessa segunda-feira, 26, no PV, pela primeira rodada da segunda fase do Campeonato Cearense, e deverá deixar o Pici, apurou o Esportes O POVO.
O time interessado é mantido em sigilo, mas o camisa 13 já era alvo de equipes do Brasil e do exterior nas últimas semanas. Com a oficialização da oferta, o defensor de 29 anos já ficou fora do último treino antes da partida contra o Lobo da Vila e também foi ausência no confronto pelo Estadual.
Na atual temporada, Kuscevic disputou duas partidas: foi acionado no segundo tempo da goleada por 4 a 0 sobre o Quixadá, no último dia 15, e atuou como titular no triunfo por 1 a 0 sobre o Horizonte, semana passada.
Kuscevic tem contrato com o Leão até o fim de 2028 e vencimentos altos para a realidade de Série B, além de despertar interesse no mercado sul-americano. O zagueiro voltou a ser convocado para a seleção do Chile durante a passagem pelo Fortaleza, sendo acionado para amistosos e duelos das Eliminatórias.
No Pici desde 2024, o camisa 13 soma 78 partidas pelo Tricolor, com quatro gols marcados e um título conquistado — a Copa do Nordeste. Inicialmente emprestado pelo Coritiba, Kuscevic foi adquirido em definitivo pela equipe cearense e assinou contrato longo — parte da negociação de Breno Lopes envolveu o abatimento de uma dívida do Fortaleza com o Coxa.
Além do chileno, o técnico Thiago Carpini conta com cinco zagueiros no elenco: Brítez, Cardona, Lucas Gazal, Luan Freitas e o jovem Kauã Rocha, recém-integrado do time sub-20.