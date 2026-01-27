Kuscevic recebe proposta, fica fora de jogo e deve deixar o Fortaleza

Zagueiro Kuscevic no jogo Fortaleza x Bucaramanga, no Castelão, pela Copa Libertadores 2025 / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Com proposta de outro clube em mãos, o zagueiro chileno Kuscevic ficou fora da vitória do Fortaleza por 1 a 0 sobre o Floresta, na noite dessa segunda-feira, 26, no PV, pela primeira rodada da segunda fase do Campeonato Cearense, e deverá deixar o Pici, apurou o Esportes O POVO.

O time interessado é mantido em sigilo, mas o camisa 13 já era alvo de equipes do Brasil e do exterior nas últimas semanas. Com a oficialização da oferta, o defensor de 29 anos já ficou fora do último treino antes da partida contra o Lobo da Vila e também foi ausência no confronto pelo Estadual.