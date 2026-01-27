Livre de suspensão, Machuca será novamente emprestado pelo Fortaleza ao Vélez-ARG

Machuca entrou em três partidas e ainda não conseguiu contribuir com gols ou assistências / Crédito: Divulgação/Vélez

Após ter sua suspensão de um ano dada pela FIFA revogada pelo Tribunal Arbitral do Esporte (CAS), o atacante Machuca, do Fortaleza, não será aproveitado pelo clube. Conforme apurou o Esportes O POVO, o jogador argentino, que tem contrato com o Leão do Pici até o final de 2027, será novamente emprestado ao Vélez Sarsfield-ARG. O movimento é igual ao do início de 2025, quando o Tricolor também cedeu o atacante para o time argentino. Naquela ocasião, o molde do negócio envolveu uma compensação financeira de 250 mil dólares, equivalente a R$ 1,5 milhão na cotação da época, com opção de compra fixado no contrato de US$ 2,5 milhões – ou seja, R$ 15,2 milhões.

No acordo atual, o Esportes O POVO apurou que existe uma opção de compra, mas com valor inferior ao do primeiro empréstimo. Na primeira passagem de Machuca pelo Vélez, o atacante de 26 anos participou de 24 jogos, recorte em que contribuiu com um gol e uma assistência. No segundo semestre de 2025, vale ressaltar, o atleta foi suspenso por um ano pela FIFA. A punição ocorreu após a entidade alegar que Machuca e outros seis jogadores tinham, supostamente, falsificado documentos para se naturalizar e jogar na seleção da Malásia. Diante disso, o Vélez Sarsfield tentou, na época, antecipar o fim do empréstimo de Machuca, mas o Fortaleza não aceitou – o contrato do jogador com o Leão, inclusive, estava suspenso. Na segunda-feira passada, 26, o Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) decidiu a favor do atleta argentino e concedeu, com efeito imediato, a permissão para que ele volte a atuar profissionalmente no futebol, revogando assim a decisão imposta pela FIFA.

