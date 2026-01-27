Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Livre de suspensão, Machuca será novamente emprestado pelo Fortaleza ao Vélez-ARG

Livre de suspensão, Machuca será novamente emprestado pelo Fortaleza ao Vélez-ARG

O atacante também foi cedido ao time argentino no início de 2025. Naquela ocasião, o Vélez pagou 250 mil dólares pelo empréstimo, equivalente a R$ 1,5 milhão
Autor Mateus Moura
Autor
Mateus Moura Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Após ter sua suspensão de um ano dada pela FIFA revogada pelo Tribunal Arbitral do Esporte (CAS), o atacante Machuca, do Fortaleza, não será aproveitado pelo clube. Conforme apurou o Esportes O POVO, o jogador argentino, que tem contrato com o Leão do Pici até o final de 2027, será novamente emprestado ao Vélez Sarsfield-ARG.

O movimento é igual ao do início de 2025, quando o Tricolor também cedeu o atacante para o time argentino. Naquela ocasião, o molde do negócio envolveu uma compensação financeira de 250 mil dólares, equivalente a R$ 1,5 milhão na cotação da época, com opção de compra fixado no contrato de US$ 2,5 milhões – ou seja, R$ 15,2 milhões.

Leia mais

No acordo atual, o Esportes O POVO apurou que existe uma opção de compra, mas com valor inferior ao do primeiro empréstimo. Na primeira passagem de Machuca pelo Vélez, o atacante de 26 anos participou de 24 jogos, recorte em que contribuiu com um gol e uma assistência. No segundo semestre de 2025, vale ressaltar, o atleta foi suspenso por um ano pela FIFA.

A punição ocorreu após a entidade alegar que Machuca e outros seis jogadores tinham, supostamente, falsificado documentos para se naturalizar e jogar na seleção da Malásia. Diante disso, o Vélez Sarsfield tentou, na época, antecipar o fim do empréstimo de Machuca, mas o Fortaleza não aceitou – o contrato do jogador com o Leão, inclusive, estava suspenso.

Na segunda-feira passada, 26, o Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) decidiu a favor do atleta argentino e concedeu, com efeito imediato, a permissão para que ele volte a atuar profissionalmente no futebol, revogando assim a decisão imposta pela FIFA.

O Fortaleza investiu R$ 11,7 milhões para contratar Machuca em 2023

Contratado pelo time cearense em julho de 2023, após acordo com o Unión de Santa Fé-ARG, Machuca atuou em 65 jogos pelo Fortaleza, somando seis gols e cinco assistências em duas temporadas. 

Para confirmar a contratação de Machuca em 2023, o Fortaleza desembolsou US$ 2,5 milhões, equivalente a R$ 11,7 milhões na cotação da época. O valor foi referente a 50% dos direitos econômicos do jogador.

Com informações de Afonso Ribeiro. 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar