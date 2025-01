Fortaleza oficializa compra e renovação com Kuscevic até 2028

Kuscevic foi comprado pelo Fortaleza e teve contrato renovado até 2028. / Crédito: Divulgação/Fortaleza EC

O Fortaleza oficializou neste sábado, 11, a renovação de contrato com o zagueiro Kuscevic, com vínculo firmado até 2028. O clube do Pici anunciou que acertou ainda a compra do atleta junto ao Coritiba, adquirindo 50% dos direitos econômicos do jogador chileno, conforme antecipado pelo Esportes O POVO. O acordo entre o Coxa e o Tricolor já estava alinhado, mas somente no início da pré-temporada que o ajuste com o estafe do camisa 13 ocorreu. O contrato firmado de empréstimo com o Coritiba previa opção de compra por 1,5 milhão de dólares (R$ 9,2 milhões na cotação atual), que poderia ser exercida até o último dia 31 dezembro para adquirir 50% dos direitos econômicos. Semanas antes, o Leão já havia informado os paranaenses que pretendia ter o camisa 13 em definitivo e tratava sobre as condições financeiras — e o acerto se manteve.