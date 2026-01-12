Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza anuncia a contratação do volante Ronald, destaque do Atlético-GO na Série B

Volante de 1,88m e 22 anos, Ronald disputou 26 partidas na última temporada — 12 pelo Grêmio, em competições como Sul-Americana, Brasileirão e Copa do Brasil, e outras 14 pelo Atlético-GO, na Série B
O Fortaleza anunciou no início da tarde desta segunda-feira, 12, a contratação do meio-campista Ronald, do Grêmio, por empréstimo até o fim da temporada 2026. Em 2025, o jogador foi destaque do Atlético-GO na Série B.

"Estou muito feliz em ter assinado com o Fortaleza. É um grande clube do futebol brasileiro e que tem um belo projeto. Quando fiquei sabendo do interesse do Fortaleza eu aceitei na hora. Agora é trabalhar para honrar ao máximo essa camisa", afirmou Ronald ao site oficial do Fortaleza.

Volante de 1,88m e 22 anos, Ronald disputou 26 partidas na última temporada — 12 pelo Grêmio, em competições como Sul-Americana, Brasileirão e Copa do Brasil, e outras 14 pelo Atlético-GO, na Série B. O jovem atleta foi destaque nas categorias de base do clube gaúcho, com passagens pela seleção brasileira de base, além dos títulos do Sul-Americano Sub-20 e dos Jogos Pan-Americanos.

No Fortaleza, Ronald terá a chance de atuar no Campeonato Cearense, na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil e na Série B. O volante já treina normalmente com o restante do elenco.

"Já estou no Pici, já iniciei as atividades com o grupo e estou muito feliz de estar aqui. Sei que vocês formam uma torcida que não para de apoiar, então espero que a gente tenha um grande ano juntamente com vocês", comentou Ronald.

Números de Ronald na Série B 2025

  • Jogos: 14
  • Titular: 14
  • Passes certos: 89%
  • Passes certos no próprio campo: 93%
  • Passes longos certos: 67%
  • Desarmes por jogo: 2,2 (média)
  • Bolas recuperadas por jogo: 3,2 (média)
  • Cortes por jogo: 1,5 (média)

