Fortaleza anuncia a contratação do volante Ronald, destaque do Atlético-GO na Série B

"Estou muito feliz em ter assinado com o Fortaleza. É um grande clube do futebol brasileiro e que tem um belo projeto. Quando fiquei sabendo do interesse do Fortaleza eu aceitei na hora. Agora é trabalhar para honrar ao máximo essa camisa", afirmou Ronald ao site oficial do Fortaleza.

O Fortaleza anunciou no início da tarde desta segunda-feira, 12, a contratação do meio-campista Ronald, do Grêmio, por empréstimo até o fim da temporada 2026. Em 2025, o jogador foi destaque do Atlético-GO na Série B.

Volante de 1,88m e 22 anos, Ronald disputou 26 partidas na última temporada — 12 pelo Grêmio, em competições como Sul-Americana, Brasileirão e Copa do Brasil, e outras 14 pelo Atlético-GO, na Série B. O jovem atleta foi destaque nas categorias de base do clube gaúcho, com passagens pela seleção brasileira de base, além dos títulos do Sul-Americano Sub-20 e dos Jogos Pan-Americanos.

No Fortaleza, Ronald terá a chance de atuar no Campeonato Cearense, na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil e na Série B. O volante já treina normalmente com o restante do elenco.

"Já estou no Pici, já iniciei as atividades com o grupo e estou muito feliz de estar aqui. Sei que vocês formam uma torcida que não para de apoiar, então espero que a gente tenha um grande ano juntamente com vocês", comentou Ronald.