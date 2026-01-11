Fortaleza acerta contratação do zagueiro Luan Freitas, do Fluminense, após indicação de Carpini

Chegada do jogador acontece após indicação do técnico Thiago Carpini, que trabalhou com ele no Juventude em 2025

O Fortaleza acertou a contratação do zagueiro Luan Freitas, que pertence ao Fluminense, para a temporada de 2026. O defensor de 24 anos chega ao Tricolor do Pici em definitivo. A informação inicial foi dada pelo GE e confirmada pelo Esportes O POVO.

A chegada do jogador acontece após indicação do técnico Thiago Carpini, que trabalhou com ele no Juventude em 2025. Emprestado ao clube gaúcho, Luan disputou 14 partidas com a camisa do Papo, sendo titular na reta final da Série A sob o comando do novo treinador do Leão.