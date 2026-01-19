Fortaleza encaminha empréstimo de Mancuso ao Estudiantes, da Argentina

Fortaleza encaminha empréstimo de Mancuso ao Estudiantes, da ArgentinaAtleta disputará o Campeonato Argentino na temporada de 2026 e chega ao clube de La Plata com contrato com opção de compra
Mais um jogador do Fortaleza está deixando o clube. Após a saída do goleiro João Ricardo e do meio-campista Matheus Pereira para o Corinthians, o lateral-direito Eros Mancuso está deixando o Pici rumo ao Estudiantes de La Plata, da Argentina. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista César Luis Merlo e confirmada pelo Esportes O POVO.
Conforme apuração, o time argentino contratou o jogador por empréstimo por uma temporada com opção de compra. Ele deverá fazer exames nos próximos dias enquanto a negociação é finalizada. A ideia inicial do Fortaleza foi que o clube de La Plata assumisse o salário integral do jogador, mas incluísse também uma compensação financeira parcelada com uma entrada, valores não foram revelados.
O nome do Mancuso não é o único a pintar entre as saídas recentes no Tricolor do Pici. No último sábado, o clube encaminhou a contratação por empréstimo do goleiro João Ricardo ao Corinthians, praticamente seguido da saída de Matheus Pereira para o mesmo time.
Além deles, Allanzinho e Pablo Roberto foram cedidos por empréstimo a Atlético-GO e Juventude, respectivamente, dando sequência ao processo de ajustes no elenco tricolor para a temporada. Entre as saídas que o clube deseja aplicar, a única que segue estagnada é a do atacante Deyverson.
Com informações de Rangel Diniz
