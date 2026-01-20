Lucero se despede do Fortaleza e exalta ciclo no clube: "Respeito e gratidão"

O centroavante Juan Martín Lucero usou sua página no Instagram para publicar um texto de despedida do Fortaleza. Na mensagem divulgada pelo argentino, ele diz que o ciclo no Pici foi “muito importante” e que leva consigo “gratidão por tudo” o que viveu com a camisa tricolor. O jogador também destacou a importância dos funcionários e de todos que fazem parte do clube.

“Hoje encerro um ciclo muito importante depois de três anos neste clube. Levo comigo muita gratidão por tudo o que foi vivido e, principalmente, pelas pessoas que fizeram parte desse caminho. Meu sincero agradecimento a cada funcionário do clube e a todos que fazem parte do Fortaleza, pelo compromisso, pela dedicação e pela qualidade humana presente no dia a dia”, escreveu.