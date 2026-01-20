Lucero se despede do Fortaleza e exalta ciclo no clube: "Respeito e gratidão"O atacante argentino, artilheiro do Leão nas últimas três temporadas, rescindiu com o clube cearense e acertou com o Universidad de Chile
O centroavante Juan Martín Lucero usou sua página no Instagram para publicar um texto de despedida do Fortaleza. Na mensagem divulgada pelo argentino, ele diz que o ciclo no Pici foi “muito importante” e que leva consigo “gratidão por tudo” o que viveu com a camisa tricolor. O jogador também destacou a importância dos funcionários e de todos que fazem parte do clube.
“Hoje encerro um ciclo muito importante depois de três anos neste clube. Levo comigo muita gratidão por tudo o que foi vivido e, principalmente, pelas pessoas que fizeram parte desse caminho. Meu sincero agradecimento a cada funcionário do clube e a todos que fazem parte do Fortaleza, pelo compromisso, pela dedicação e pela qualidade humana presente no dia a dia”, escreveu.
“À torcida, obrigado pelo carinho, pelo respeito e pelo apoio durante todo este tempo. Saio com aprendizados valiosos, relações construídas com verdade e a certeza de que este ciclo marcou uma história em minha vida. O respeito e a gratidão permanecem para sempre”, completou.
Lucero é anunciado pela Universidad de Chile
Com o rebaixamento do Fortaleza para a Série B do Campeonato Brasileiro, a permanência de Lucero no clube, com o qual tinha contrato até o final de 2027, ficou inviável – sobretudo pelo alto salário do centroavante, um dos maiores do elenco. Artilheiro do Leão nas últimas três temporadas, o El Gato rescindiu com o Tricolor e assinou com a Universidad de Chile.
A equipe chilena, inclusive, oficializou a contratação de Lucero nesta segunda-feira, 20. Vale ressaltar que o atacante já atuou pelo Colo-Colo, maior rival da Universidad de Chile.