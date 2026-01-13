Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com o empréstimo de Matheus Pereira, Fortaleza chega a nove saídas; veja nomes

Em paralelo, o Tricolor do Pici só anunciou dois atletas até o momento. Clube passa por limpa no elenco após rebaixamento para a Série B
Prestes a ser anunciado como reforço do Corinthians para 2026, o meio-campista Matheus Pereira juntou-se ao grupo de atletas que deixou o Leão após o rebaixamento. No total, nove jogadores já se despediram do Pici.

Dentre os jogadores estão Gastón Ávila, Tinga, Bruno Pacheco, Matheus Pereira, Yeison Guzmán, Marinho, Allanzinho, Yago Pikachu e Breno Lopes.

Único a vestir as cores vermelho, azul e branco por empréstimo, Ávila comunicou que não permaneceria para a disputa da Série B logo após o descenso. O argentino de 24 anos tem seus direitos econômicos ligados ao Ajax, da Holanda. Devido às dificuldades monetárias que o escrete alencarino atravessa, uma possível compra ou renovação de empréstimo era inviável financeiramente. Diante disso, o defensor retornou ao clube no qual foi formado, o Rosario Central, também por empréstimo.

Ídolos da torcida tricolor, Yago Pikachu e Tinga saíram, mas em moldes diferentes. O contrato de Pikachu era válido somente até o final de 2025, permitindo que o camisa 22 assinasse como agente livre com o Remo — maior rival do Paysandu, clube em que ele foi revelado e jogou por quatro temporadas — que retorna à primeira divisão após 32 anos. Já Tinga rescindiu com o Leão para fechar com o Coritiba, ainda em dezembro do ano passado. Bruno Pacheco, que estava no clube desde 2023, também rescindiu seu contrato após abrir processo contra o Fortaleza por atrasos salariais e acertou com a Chapecoense.

Outro nome a deixar o clube cearense após o fim de seu contrato foi Marinho, que até o momento não fechou com nenhuma equipe para 2026.

Emprestados para aliviar a folha salarial para a segunda divisão, Yeison Guzmán teve como destino o América de Cali, da Colômbia, e Matheus Pereira, o Corinthians.

Allanzinho foi emprestado ao Atlético-GO em um movimento que também envolveu a permanência de Lucas Gazal, zagueiro que pertencia ao Dragão. 

Entre todas as saídas confirmadas, a única venda até o momento é a do atacante Breno Lopes. O jogador de 29 anos foi vendido ao Coritiba por cerca de R$ 15 milhões, valor referente à aquisição de seus direitos econômicos. Do montante, o Fortaleza ficará com 50%.

Chegadas

O Fortaleza anunciou oficialmente apenas dois reforços para o início da temporada, o lateral-direito Maílton e o volante Ronald. As contratações fazem parte do planejamento do clube para repor saídas e fortalecer o elenco, oferecendo opções ao técnico Thiago Carpini dentro da nova realidade financeira do Leão.

Além das chegadas, o Tricolor do Pici acertou a permanência do zagueiro Lucas Gazal, que pertencia ao Atlético-GO e estava emprestado desde o segundo semestre do ano passado. Outro movimento foi o retorno de Tómas Cardona, que estava emprestado ao Tigre, da Argentina, e foi integrado ao elenco para a disputa das competições em 2026. 

O clube ainda tem acerto encaminhado pela contratação do zagueiro Luan Freitas, que pertence ao Fluminense e estava emprestado ao Juventude na temporada passada.

Atletas que saíram do Fortaleza após o rebaixamento:

  • Allanzinho | destino: Atlético-GO
  • Breno Lopes | destino: Coritiba
  • Bruno Pacheco | destino: Chapecoense
  • Gastón Ávila | destino: Rosario Central
  • Marinho | destino: sem clube
  • Matheus Pereira | destino: Corinthians
  • Tinga | destino: Coritiba
  • Yago Pikachu | destino: Remo
  • Yeison Guzmán | destino: América de Cali

