Com o empréstimo de Matheus Pereira, Fortaleza chega a nove saídas; veja nomes

Volante Matheus Pereira no jogo Fortaleza x Mirassol, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Prestes a ser anunciado como reforço do Corinthians para 2026, o meio-campista Matheus Pereira juntou-se ao grupo de atletas que deixou o Leão após o rebaixamento. No total, nove jogadores já se despediram do Pici. Siga o canal "Esportes O POVO" no WhatsApp Dentre os jogadores estão Gastón Ávila, Tinga, Bruno Pacheco, Matheus Pereira, Yeison Guzmán, Marinho, Allanzinho, Yago Pikachu e Breno Lopes.

Emprestados para aliviar a folha salarial para a segunda divisão, Yeison Guzmán teve como destino o América de Cali, da Colômbia, e Matheus Pereira, o Corinthians. Allanzinho foi emprestado ao Atlético-GO em um movimento que também envolveu a permanência de Lucas Gazal, zagueiro que pertencia ao Dragão. Entre todas as saídas confirmadas, a única venda até o momento é a do atacante Breno Lopes. O jogador de 29 anos foi vendido ao Coritiba por cerca de R$ 15 milhões, valor referente à aquisição de seus direitos econômicos. Do montante, o Fortaleza ficará com 50%.

Chegadas O Fortaleza anunciou oficialmente apenas dois reforços para o início da temporada, o lateral-direito Maílton e o volante Ronald. As contratações fazem parte do planejamento do clube para repor saídas e fortalecer o elenco, oferecendo opções ao técnico Thiago Carpini dentro da nova realidade financeira do Leão. + Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube Além das chegadas, o Tricolor do Pici acertou a permanência do zagueiro Lucas Gazal, que pertencia ao Atlético-GO e estava emprestado desde o segundo semestre do ano passado. Outro movimento foi o retorno de Tómas Cardona, que estava emprestado ao Tigre, da Argentina, e foi integrado ao elenco para a disputa das competições em 2026. O clube ainda tem acerto encaminhado pela contratação do zagueiro Luan Freitas, que pertence ao Fluminense e estava emprestado ao Juventude na temporada passada.