Em duelo de invictos, Fortaleza e Novorizontino se enfrentam pela 2ª fase da Copinha

O Fortaleza avançou para a segunda fase da Copinha com 100% de aproveitamento / Crédito: Agência NaCaraDoGol / Fortaleza EC

Após uma primeira fase impecável, o Fortaleza chega para o mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior com a confiança elevada. O Tricolor do Pici, líder do Grupo 23, encara o Novorizontino, vice-líder do Grupo 24, em duelo que acontece nesta terça-feira, dia 13, às 11 horas, no Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes-SP. A partida é única e eliminatória, ou seja, em caso de empate no tempo regulamentar, a classificação será definida nos pênaltis. Na fase de grupos, o Leão derrotou todos os seus adversários — Centro Olímpico-SP, Confiança-PB e União Mogi-SP — e avançou com 100% de aproveitamento, em campanha de dez gols marcados e apenas três sofridos.