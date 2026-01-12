Carpini pede página virada após estreia no Fortaleza e fala em viver o presente

Thiago Carpini é o novo técnico do Fortaleza para 2026 / Crédito: leonardo Moreira/FEC

Após o Fortaleza realizar a sua estreia na temporada de 2026 com o empate conquistado em 0 a 0 na noite deste domingo, 11, diante do Ferroviário, no Estádio Presidente Vargas, pela segunda rodada do Campeonato Cearense 2026, o recém-chegado ao Pici, Thiago Carpini, pediu para que o clube virasse a página em relação ao rebaixamento e falou em viver o presente como ponto de retomada para 2026. Siga o canal "Esportes O POVO" no WhatsApp "Em relação ao rebaixamento do ano passado, isso ficou em 2025, é um novo ano, é uma nova história, a gente não pode viver amargurando o que aconteceu, senão nós não vamos viver o presente e daqui a pouco a gente vai amargurar coisas piores. Não somos um time de Série B, mas estamos momentaneamente nessa condição, o ano passado acabou, esquece, vamos olhar para frente, aprender com os erros, melhorar, potencializar as coisas boas e trabalhar para um ano melhor", afirmou o novo técnico tricolor.