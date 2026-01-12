Carpini pede página virada após estreia no Fortaleza e fala em viver o presente

Carpini pede página virada após estreia no Fortaleza e fala em viver o presenteNovo técnico tricolor falou após o empate em 0 a 0 contra o Ferroviário, em sua estreia pela segunda rodada do Campeonato Cearense 2026
Após o Fortaleza realizar a sua estreia na temporada de 2026 com o empate conquistado em 0 a 0 na noite deste domingo, 11, diante do Ferroviário, no Estádio Presidente Vargas, pela segunda rodada do Campeonato Cearense 2026, o recém-chegado ao Pici, Thiago Carpini, pediu para que o clube virasse a página em relação ao rebaixamento e falou em viver o presente como ponto de retomada para 2026.
"Em relação ao rebaixamento do ano passado, isso ficou em 2025, é um novo ano, é uma nova história, a gente não pode viver amargurando o que aconteceu, senão nós não vamos viver o presente e daqui a pouco a gente vai amargurar coisas piores. Não somos um time de Série B, mas estamos momentaneamente nessa condição, o ano passado acabou, esquece, vamos olhar para frente, aprender com os erros, melhorar, potencializar as coisas boas e trabalhar para um ano melhor", afirmou o novo técnico tricolor.
Com muita posse de bola, mas com pouca efetividade, o Leão do Pici esteve durante a maior parte do jogo com um jogador a mais. No final do primeiro tempo, o zagueiro Bruno Miranda, do Ferroviário, acabou sendo expulso com cartão vermelho direto após cometer forte falta em Crispim – o defensor, ao tentar cortar uma bola no meio-campo, levantou demais a perna e acertou o queixo do camisa 10 tricolor.
Quando questionado sobre o início de seu trabalho e sobre a possível pressão por encarar, logo no começo da temporada, uma maratona de jogos válida pela primeira fase do Campeonato Cearense de 2026, Carpini explicou que a situação já está prevista no planejamento da comissão técnica e amenizou a cobrança.
“Eu não chego pressionado porque os fatores que aconteceram para trás, eu não fiz parte. Mas, o tempo, eu acho que é o nosso maior inimigo. Preparar a equipe fisicamente, tecnicamente, coletivamente, comportamentos individuais dentro de uma competição é muito difícil, então a gente precisa otimizar o tempo ao máximo, e nós temos tentado fazer isso a cada sessão de treino, evoluir, melhorar, e eu acho que essa é a linha. Quando a gente fala de campeonato, a gente fala da primeira fase, que acaba daqui a duas semanas, dez dias, então é tudo muito rápido”, contou ele.
Empate na estreia
No primeiro Clássico das Cores de 2026, Ferroviário e Fortaleza empataram sem gols no Presidente Vargas, em duelo da segunda rodada do Campeonato Cearense. O Leão, mesmo com um jogador a mais durante toda a etapa final do confronto, não conseguiu ter boa atuação, diferentemente do Tubarão, que foi mais organizado dentro da sua proposta tática.
