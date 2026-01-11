Lucas Emanoel e Maílton fazem estreia pelo Fortaleza diante do Ferroviário

Maílton fez sua estreia no time do Fortaleza contra o Ferroviário / Crédito: Samuel Setubal/O POVO

No empate sem gols no Clássico das Cores contra o Ferroviário neste domingo, 11, o técnico Thiago Carpini promoveu duas estreias no Fortaleza: a do jovem meio-campista Lucas Emanoel e a do lateral-direito Maílton. Os dois jogadores foram utilizados no segundo tempo da partida. Dias atrás, Lucas Emanoel estava disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Tricolor do Pici. Camisa 10 e um dos principais destaques do sub-20 do clube, o meio-campista de 19 anos foi integrado ao elenco profissional para reforçar a equipe na disputa do Campeonato Cearense.