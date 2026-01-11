Lucas Emanoel e Maílton fazem estreia pelo Fortaleza diante do Ferroviário

Lucas Emanoel e Maílton fazem estreia pelo Fortaleza diante do FerroviárioOs dois jogadores foram utilizado pelo técnico Thiago Carpini no segundo tempo do Clássico das Cores pelo Campeonato Cearense
No empate sem gols no Clássico das Cores contra o Ferroviário neste domingo, 11, o técnico Thiago Carpini promoveu duas estreias no Fortaleza: a do jovem meio-campista Lucas Emanoel e a do lateral-direito Maílton. Os dois jogadores foram utilizados no segundo tempo da partida.
Dias atrás, Lucas Emanoel estava disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Tricolor do Pici. Camisa 10 e um dos principais destaques do sub-20 do clube, o meio-campista de 19 anos foi integrado ao elenco profissional para reforçar a equipe na disputa do Campeonato Cearense.
Diante do Ferroviário, Lucas Emanoel começou no banco de reservas, mas foi chamado por Carpini aos dez minutos da etapa final para entrar no lugar de Tomás Pochettino. Dentro de campo, o meia foi participativo e quase marcou um gol para o Leão do Pici.
Leia mais
Único reforço anunciado pelo Fortaleza para 2026, o lateral-direito Maílton, contratado por empréstimo do São Paulo, também ganhou sua primeira oportunidade com o plantel principal. O jogador entrou em campo junto a Lucas Emanoel, aos dez minutos do segundo tempo, para substituir Lucas Crispim.
O lateral teve alguns bons momentos no confronto, sobretudo nas batidas de escanteio. Em duas ocasiões, Maílton quase marcou um gol olímpico – não fosse por causa das ótimas defesas do arqueiro Sivaldo Júnior, do Ferroviário, que evitaram os tentos.