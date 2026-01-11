Corinthians encaminha contratação de Matheus Pereira, do Fortaleza, por empréstimo

Camisa 5 do Tricolor do Pici deve assinar com os paulistas até dezembro de 2026, com o Timão assumindo 100% dos vencimentos do atleta

Conforme noticiado com exclusividade pelo Esportes O POVO, o meio-campista Matheus Pereira deve deixar o Fortaleza rumo ao Corinthians. Os clubes, inclusive, já negociam os detalhes finais para concretizar a negociação por empréstimo.

Aos 27 anos, o camisa 5 do Tricolor do Pici deve assinar com os paulistas até dezembro de 2026, com o Timão assumindo 100% dos vencimentos do atleta. No contrato, há ainda uma opção de compra ao fim do período.