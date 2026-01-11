Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians encaminha contratação de Matheus Pereira, do Fortaleza, por empréstimo

Corinthians encaminha contratação de Matheus Pereira, do Fortaleza, por empréstimo

Camisa 5 do Tricolor do Pici deve assinar com os paulistas até dezembro de 2026, com o Timão assumindo 100% dos vencimentos do atleta
Atualizado às Autor João Pedro Oliveira
Autor
João Pedro Oliveira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Conforme noticiado com exclusividade pelo Esportes O POVO, o meio-campista Matheus Pereira deve deixar o Fortaleza rumo ao Corinthians. Os clubes, inclusive, já negociam os detalhes finais para concretizar a negociação por empréstimo.

Aos 27 anos, o camisa 5 do Tricolor do Pici deve assinar com os paulistas até dezembro de 2026, com o Timão assumindo 100% dos vencimentos do atleta. No contrato, há ainda uma opção de compra ao fim do período.

Leia mais

O departamento de futebol do Corinthians, liderado por Marcelo Paz, ex-CEO da SAF do Fortaleza, enxerga o meio-campista como uma alternativa viável para suprir a saída de Maycon, que deixou o Timão rumo ao Atlético-MG, mesmo após existir um acordo verbal para permanência. É válido ressaltar que Matheus é cria das categorias de base do Timão.

Contratado pelo Fortaleza em maio, o meio-campista de 27 anos disputou 20 partidas na temporada passada, contribuindo com dois gols e três assistências.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar