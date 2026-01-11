Corinthians encaminha contratação de Matheus Pereira, do Fortaleza, por empréstimo

Corinthians encaminha contratação de Matheus Pereira, do Fortaleza, por empréstimoCamisa 5 do Tricolor do Pici deve assinar com os paulistas até dezembro de 2026, com o Timão assumindo 100% dos vencimentos do atleta
Conforme noticiado com exclusividade pelo Esportes O POVO, o meio-campista Matheus Pereira deve deixar o Fortaleza rumo ao Corinthians. Os clubes, inclusive, já negociam os detalhes finais para concretizar a negociação por empréstimo.
Aos 27 anos, o camisa 5 do Tricolor do Pici deve assinar com os paulistas até dezembro de 2026, com o Timão assumindo 100% dos vencimentos do atleta. No contrato, há ainda uma opção de compra ao fim do período.
O departamento de futebol do Corinthians, liderado por Marcelo Paz, ex-CEO da SAF do Fortaleza, enxerga o meio-campista como uma alternativa viável para suprir a saída de Maycon, que deixou o Timão rumo ao Atlético-MG, mesmo após existir um acordo verbal para permanência. É válido ressaltar que Matheus é cria das categorias de base do Timão.
Contratado pelo Fortaleza em maio, o meio-campista de 27 anos disputou 20 partidas na temporada passada, contribuindo com dois gols e três assistências.