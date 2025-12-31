Ídolo do Paysandu, Yago Pikachu deixa o Fortaleza e acerta com o Remo / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Formado nas categorias de base do Paysandu, o ala-direito Yago Pikachu deixou o Fortaleza após o término de seu contrato e fechou com o Remo por duas temporadas. O Leão da Amazônia vai disputar a Série A em 2026, depois de 31 anos longe da primeira divisão do futebol nacional. Siga o canal "Esportes O POVO" no WhatsApp Ao todo, Pikachu jogou cinco temporadas com o emblema tricolor, em duas passagens. Na primeira, ele chegou em 2021 e permaneceu até julho de 2022, se despedindo do clube com a classificação na Copa do Brasil ao eliminar o Ceará. Nos confrontos de mata-mata contra o Alvinegro, o jogador foi decisivo ao marcar dois gols na vitória por 2 a 0 no duelo de ida.

História no rival paraense Pikachu é cria das categorias de base do Paysandu, maior rival do Remo. O atleta defendeu a equipe entre 2006, na base, e 2015, já no profissional. Ele também passou cinco temporadas no Vasco até se transferir para o Tricolor do Pici, sendo considerado até hoje um dos maiores ídolos da história do Papão. + Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube No início de dezembro, o paraense de 33 anos foi questionado sobre uma possível ida ao rival histórico do clube ao qual foi revelado. Na ocasião, ele afirmou ser profissional e lidava com esse possível interesse, à época, de forma natural e tranquila. “Se chegar, a gente vai ter que saber avaliar da melhor maneira possível, para saber se vale a pena ou não para mim. Nunca fui de desrespeitar nenhum clube. Sou profissional, é meu trabalho. Mas, no momento, ninguém do Remo me procurou, nem procurou meu pai, que é meu representante. Então estou bem tranquilo, vou desfrutar as férias e depois do Natal avaliar, primeiro com o Fortaleza, para ver se fico ou não fico, e depois ver algum caminho”, concluiu o agora ex-atleta do clube cearense.