Ídolo do Paysandu, Yago Pikachu deixa o Fortaleza e acerta com o Remo

Ídolo do Paysandu, Yago Pikachu deixa o Fortaleza e acerta com o RemoO paraense de 33 anos defendeu o Tricolor do Pici durante cinco temporadas
Formado nas categorias de base do Paysandu, o ala-direito Yago Pikachu deixou o Fortaleza após o término de seu contrato e fechou com o Remo por duas temporadas. O Leão da Amazônia vai disputar a Série A em 2026, depois de 31 anos longe da primeira divisão do futebol nacional.
Ao todo, Pikachu jogou cinco temporadas com o emblema tricolor, em duas passagens. Na primeira, ele chegou em 2021 e permaneceu até julho de 2022, se despedindo do clube com a classificação na Copa do Brasil ao eliminar o Ceará. Nos confrontos de mata-mata contra o Alvinegro, o jogador foi decisivo ao marcar dois gols na vitória por 2 a 0 no duelo de ida.
Na primeira passagem, Pikachu somou 94 jogos, marcou 29 gols e deu 16 assistências, além de conquistar três títulos: duas taças do Estadual e uma da Copa do Nordeste. Ele encerra seu vínculo com o Leão em julho de 2022 após ser vendido ao Shimizu S-Pulse.
No começo de 2023, ele é anunciado como primeiro reforço do Fortaleza para o ano, que terminaria com o vice-campeonato da Copa Sul-Americana e o 10° lugar do Brasileirão. Desde o retorno, Pikachu seguiu no clube até a temporada de 2025. O camisa 22 ainda conquistou mais um Campeonato Cearense e uma Copa do Nordeste neste período.
Com o manto vermelho, azul e branco, foram 286 partidas, 61 gols marcados e 35 assistências ao todo. Além dos títulos, Pikachu participou de momentos históricos, como a já citada campanha do vice-campeonato da Sul-Americana de 2023 e das duas campanhas de G-4 na Série A, em 2021 e 2024.
História no rival paraense
Pikachu é cria das categorias de base do Paysandu, maior rival do Remo. O atleta defendeu a equipe entre 2006, na base, e 2015, já no profissional. Ele também passou cinco temporadas no Vasco até se transferir para o Tricolor do Pici, sendo considerado até hoje um dos maiores ídolos da história do Papão.
No início de dezembro, o paraense de 33 anos foi questionado sobre uma possível ida ao rival histórico do clube ao qual foi revelado. Na ocasião, ele afirmou ser profissional e lidava com esse possível interesse, à época, de forma natural e tranquila.
“Se chegar, a gente vai ter que saber avaliar da melhor maneira possível, para saber se vale a pena ou não para mim. Nunca fui de desrespeitar nenhum clube. Sou profissional, é meu trabalho. Mas, no momento, ninguém do Remo me procurou, nem procurou meu pai, que é meu representante. Então estou bem tranquilo, vou desfrutar as férias e depois do Natal avaliar, primeiro com o Fortaleza, para ver se fico ou não fico, e depois ver algum caminho”, concluiu o agora ex-atleta do clube cearense.
