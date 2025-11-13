Sob comando de Palermo, metade dos gols do Fortaleza foram de centroavantes

Sob comando de Palermo, metade dos gols do Fortaleza foram de centroavantesAdam Bareiro e Deyverson quebraram marca negativa dos atacantes de referência do Tricolor e anotaram sete dos 14 tentos desde a chegada do treinador argentino
Antes em longo jejum, os centroavantes do Fortaleza voltaram a balançar as redes sob o comando de Martín Palermo, um especialista na posição. Desde a chegada do treinador argentino, que marcou história no Boca Juniors-ARG como jogador, metade dos gols do Tricolor foram anotados pelos homens de referência do ataque.
O Leão disputou 12 jogos com El Titán na área técnica e marcou 14 tentos. Destes, quatro foram de Adam Bareiro e três de Deyverson. Dos centroavantes do elenco, Juan Martín Lucero segue na seca de gols e o jovem Kayke, com apenas duas partidas, também não marcou.
Bareiro tinha desempenho criticado nos primeiros duelos com a camisa do Tricolor e chegou a desperdiçar pênalti na derrota para o Mirassol — ainda com Renato Paiva no comando. O jejum chegou ao fim ao garantir a virada por 2 a 1 sobre o Juventude, no dia 5 de outubro, em Caxias do Sul (RS).
O atacante paraguaio se tornou titular a partir da vitória sobre o Flamengo e balançou as redes nos três compromissos seguintes, nos empates contra Santos, Ceará e Grêmio. Em todos eles, o camisa 27 abriu o placar do confronto, mas a equipe não conseguiu segurar a vantagem.
Nessa quarta-feira, 12, foi a vez de Deyverson voltar a marcar. Escolhido como titular em razão da suspensão de Bareiro, o camisa 18 não anotava um tento há 106 dias, desde a derrota por 2 a 1 para o Grêmio, em 29 de julho. O fim da marca negativa foi em grande estilo: fez três gols no empate por 3 a 3 com o Atlético-MG, seu ex-clube, em Belo Horizonte (MG), em jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão.
Na comemoração do terceiro gol, aos 47 minutos do segundo tempo, assegurando a conquista de um ponto para o Fortaleza, o atacante de 34 anos foi à área técnica e abraçou Palermo, encostando cabeça a cabeça. Deyverson chegou a ser afastado por Paiva e foi reintegrado quando o argentino chegou ao Pici, voltando a ser utilizado.
Lucero segue em longo jejum
Por outro lado, o compatriota do comandante do Tricolor ainda não conseguiu fazer as pazes com as redes. Lucero não marca um gol há seis meses, desde a goleada por 5 a 0 sobre o Juventude, em 10 de maio, quando balançou as redes duas vezes. De lá para cá, entrou em campo 24 vezes e saiu zerado.
O outro centroavante do grupo é o jovem Kayke, emprestado pelo Botafogo. O jogador de 19 anos atuou somente duas vezes, já sob o comando de Palermo, contra Cruzeiro e Flamengo e também não conseguiu deixar sua marca, apesar de ter tido boa oportunidade contra a Raposa, no Mineirão.