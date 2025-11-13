Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sob comando de Palermo, metade dos gols do Fortaleza foram de centroavantes

Adam Bareiro e Deyverson quebraram marca negativa dos atacantes de referência do Tricolor e anotaram sete dos 14 tentos desde a chegada do treinador argentino
Antes em longo jejum, os centroavantes do Fortaleza voltaram a balançar as redes sob o comando de Martín Palermo, um especialista na posição. Desde a chegada do treinador argentino, que marcou história no Boca Juniors-ARG como jogador, metade dos gols do Tricolor foram anotados pelos homens de referência do ataque.

O Leão disputou 12 jogos com El Titán na área técnica e marcou 14 tentos. Destes, quatro foram de Adam Bareiro e três de Deyverson. Dos centroavantes do elenco, Juan Martín Lucero segue na seca de gols e o jovem Kayke, com apenas duas partidas, também não marcou.

Bareiro tinha desempenho criticado nos primeiros duelos com a camisa do Tricolor e chegou a desperdiçar pênalti na derrota para o Mirassol — ainda com Renato Paiva no comando. O jejum chegou ao fim ao garantir a virada por 2 a 1 sobre o Juventude, no dia 5 de outubro, em Caxias do Sul (RS).

O atacante paraguaio se tornou titular a partir da vitória sobre o Flamengo e balançou as redes nos três compromissos seguintes, nos empates contra Santos, Ceará e Grêmio. Em todos eles, o camisa 27 abriu o placar do confronto, mas a equipe não conseguiu segurar a vantagem.

Nessa quarta-feira, 12, foi a vez de Deyverson voltar a marcar. Escolhido como titular em razão da suspensão de Bareiro, o camisa 18 não anotava um tento há 106 dias, desde a derrota por 2 a 1 para o Grêmio, em 29 de julho. O fim da marca negativa foi em grande estilo: fez três gols no empate por 3 a 3 com o Atlético-MG, seu ex-clube, em Belo Horizonte (MG), em jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão.

Na comemoração do terceiro gol, aos 47 minutos do segundo tempo, assegurando a conquista de um ponto para o Fortaleza, o atacante de 34 anos foi à área técnica e abraçou Palermo, encostando cabeça a cabeça. Deyverson chegou a ser afastado por Paiva e foi reintegrado quando o argentino chegou ao Pici, voltando a ser utilizado.

Lucero segue em longo jejum

Por outro lado, o compatriota do comandante do Tricolor ainda não conseguiu fazer as pazes com as redes. Lucero não marca um gol há seis meses, desde a goleada por 5 a 0 sobre o Juventude, em 10 de maio, quando balançou as redes duas vezes. De lá para cá, entrou em campo 24 vezes e saiu zerado.

O outro centroavante do grupo é o jovem Kayke, emprestado pelo Botafogo. O jogador de 19 anos atuou somente duas vezes, já sob o comando de Palermo, contra Cruzeiro e Flamengo e também não conseguiu deixar sua marca, apesar de ter tido boa oportunidade contra a Raposa, no Mineirão.

