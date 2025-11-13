Sob comando de Palermo, metade dos gols do Fortaleza foram de centroavantes

Deyverson foi decisivo contra o Atlético-MG, com três gols / Crédito: FERNANDO MORENO/ESTADÃO CONTEÚDO

Antes em longo jejum, os centroavantes do Fortaleza voltaram a balançar as redes sob o comando de Martín Palermo, um especialista na posição. Desde a chegada do treinador argentino, que marcou história no Boca Juniors-ARG como jogador, metade dos gols do Tricolor foram anotados pelos homens de referência do ataque.

Nessa quarta-feira, 12, foi a vez de Deyverson voltar a marcar. Escolhido como titular em razão da suspensão de Bareiro, o camisa 18 não anotava um tento há 106 dias, desde a derrota por 2 a 1 para o Grêmio, em 29 de julho. O fim da marca negativa foi em grande estilo: fez três gols no empate por 3 a 3 com o Atlético-MG, seu ex-clube, em Belo Horizonte (MG), em jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão. Na comemoração do terceiro gol, aos 47 minutos do segundo tempo, assegurando a conquista de um ponto para o Fortaleza, o atacante de 34 anos foi à área técnica e abraçou Palermo, encostando cabeça a cabeça. Deyverson chegou a ser afastado por Paiva e foi reintegrado quando o argentino chegou ao Pici, voltando a ser utilizado. Lucero segue em longo jejum Por outro lado, o compatriota do comandante do Tricolor ainda não conseguiu fazer as pazes com as redes. Lucero não marca um gol há seis meses, desde a goleada por 5 a 0 sobre o Juventude, em 10 de maio, quando balançou as redes duas vezes. De lá para cá, entrou em campo 24 vezes e saiu zerado.