Deyverson aplica "lei do ex" e encerra jejum de 10 jogos sem marcar pelo Fortaleza

O atacante, com o desempenho diante do Atlético-MG, seu ex-clube, passou a ser o artilheiro do Leão do Pici na atual edição da Série A, com seis gols

O atacante Deyverson protagonizou, na noite desta quarta-feira, 12, a sua melhor exibição com a camisa do Fortaleza. Inspirado, o centroavante foi responsável pelos três gols do Leão no empate diante do Atlético-MG — desempenho que o fez encerrar um jejum de dez partidas sem balançar as redes.

A última vez que o atacante havia marcado um gol foi contra o Grêmio, no dia 29 de julho, em duelo válido pela 14ª rodada. Após isso, Deyverson disputou dez partidas e não conseguiu participar diretamente de nenhum tento do Leão, nem mesmo com assistências. Vale ressaltar que, em parte desse período, ele foi afastado por Renato Paiva, ex-técnico do Tricolor.