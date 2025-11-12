Deyverson aplica "lei do ex" e encerra jejum de 10 jogos sem marcar pelo Fortaleza

Deyverson aplica "lei do ex" e encerra jejum de 10 jogos sem marcar pelo FortalezaO atacante, com o desempenho diante do Atlético-MG, seu ex-clube, passou a ser o artilheiro do Leão do Pici na atual edição da Série A, com seis gols
O atacante Deyverson protagonizou, na noite desta quarta-feira, 12, a sua melhor exibição com a camisa do Fortaleza. Inspirado, o centroavante foi responsável pelos três gols do Leão no empate diante do Atlético-MG — desempenho que o fez encerrar um jejum de dez partidas sem balançar as redes.
A última vez que o atacante havia marcado um gol foi contra o Grêmio, no dia 29 de julho, em duelo válido pela 14ª rodada. Após isso, Deyverson disputou dez partidas e não conseguiu participar diretamente de nenhum tento do Leão, nem mesmo com assistências. Vale ressaltar que, em parte desse período, ele foi afastado por Renato Paiva, ex-técnico do Tricolor.
Diante do Atlético-MG, Deyverson voltou a ganhar uma oportunidade como titular, algo que não acontecia há mais de um mês, quando iniciou a partida contra o São Paulo, pela 26ª rodada. A chance surgiu devido à suspensão de Adam Bareiro, que vem sendo o escolhido de Palermo e vivendo boa fase.
A “lei do ex” na Arena MRV foi implacável. Deyverson, que defendeu o Atlético-MG na temporada passada e em parte desta, evitou comemorar após marcar os gols. O desempenho do atacante, inclusive, o colocou no topo da artilharia do Fortaleza na atual edição da Série A do Brasileirão, com seis tentos, um a mais que Breno Lopes.