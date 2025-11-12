Fortaleza diminui distância e fica a 4 pontos de saída do Z-4 após empate com Atlético-MG

Time cearense ainda disputará mais cinco jogos até o fim da competição. No recorte, enfrentará Bahia, Red Bull Bragantino, Atlético-MG, Corinthians e Botafogo

Apesar do cenário delicado, o Fortaleza segue vivo na luta contra o rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro. O empate em 3 a 3 com o Atlético-MG, nesta quarta-feira, 12, na Arena MRV, foi determinante para diminuir a distância do Leão para o Vitória, primeiro time fora do Z-4.

Agora, a equipe tricolor soma 31 pontos, quatro a menos que o clube baiano, que ocupa a 16ª colocação com 35. Décimo nono colocado, o time cearense ainda disputará mais cinco jogos até o fim da competição. No recorte, enfrentará Bahia, Red Bull Bragantino, Atlético-MG, Corinthians e Botafogo.