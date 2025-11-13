Palermo comemora reação do Fortaleza e reforça otimismo: "Não estamos entregues"Comandante tricolor ressaltou a importância do empate com o Atlético-MG na confiança da equipe para os jogos restantes
Em jogo atrasado da 16ª rodada contra o Atlético-MG, o Fortaleza saiu atrás no placar, mas buscou o empate com um hat-trick de Deyverson. O resultado mantém o Tricolor na vice-lanterna da Série A, com 31 pontos, mas reduz a distância para sair do Z-4, agora em quatro pontos.
Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Martin Palermo exaltou a reação de sua equipe e reforçou o tom otimista na luta contra o rebaixamento.
“Nos golpearam muito os gols que recebemos, porque o primeiro foi muito rápido, no começo do jogo, e quando já estávamos descansando, recebemos o segundo gol. [...] Acho que nos deu confiança o nosso primeiro gol rápido no segundo tempo, e o time tomou segurança e foi em busca da igualdade. Me emociona ver a resposta do time, a entrega. Lutamos até o final, como temos feito em cada partida, e é isso o que o time precisa”, disse o técnico ao avaliar o duelo.
Leia mais
“Me emociona muito o resultado de hoje, porque isso tem que ser uma motivação para as cinco partidas que restam. E que os fãs vejam que não estamos entregues, que viemos buscar os três pontos. Não é fácil jogar aqui com o Atlético-MG, mas acho que os enfrentamos bem e conseguimos um ponto muito importante”, completou o argentino.
Boa atuação de Deyverson
Sem conseguir conter o domínio do Galo, o Fortaleza esteve atrás no marcador durante quase todo o jogo. O empate veio apenas nos acréscimos, com o terceiro gol de Deyverson — que aliás marcou o primeiro hat-trick de sua carreira. Agora, o atacante agora soma oito gols e uma assistência em 32 jogos pelo clube do Pici.
Sobre a atuação do camisa 18, Palermo elogiou o protagonismo e poder de decisão do jogador.
“Hoje o Deyverson teve a oportunidade de estar no lugar de Bareiro, que era o goleador do time. E hoje o Deyverson contribuiu com o que o time precisava, três gols muito importantes”, afirmou.
Sequência fora de casa
O confronto com o Atlético-MG abriu uma série de três compromissos como visitante. O Fortaleza enfrentará ainda Bahia e Bragantino longe de casa. Palermo minimizou o peso do mando de campo e ressaltou que o time também deixou escapar pontos no Castelão.
“Sabemos que vamos ter esta sequência de partidas como visitantes, então temos que somar esses pontos fora. Mas os jogos em casa também não são garantia de vitória, não aconteceu no último jogo contra o Grêmio. Deixamos pontos pelo caminho e hoje lamentamos, mas essa reação da equipe é gratificante para mim como técnico e para os fãs. Hoje mostramos caráter e personalidade, e que o Fortaleza vai ser esse time forte que não vai se entregar”, concluiu o treinador.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente