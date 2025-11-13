Palermo comemora reação do Fortaleza e reforça otimismo: "Não estamos entregues"

Fortaleza tem 48,1% de aproveitamento com Martín Palermo / Crédito: FCO FONTENELE

Em jogo atrasado da 16ª rodada contra o Atlético-MG, o Fortaleza saiu atrás no placar, mas buscou o empate com um hat-trick de Deyverson. O resultado mantém o Tricolor na vice-lanterna da Série A, com 31 pontos, mas reduz a distância para sair do Z-4, agora em quatro pontos. Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Martin Palermo exaltou a reação de sua equipe e reforçou o tom otimista na luta contra o rebaixamento.

Sobre a atuação do camisa 18, Palermo elogiou o protagonismo e poder de decisão do jogador. “Hoje o Deyverson teve a oportunidade de estar no lugar de Bareiro, que era o goleador do time. E hoje o Deyverson contribuiu com o que o time precisava, três gols muito importantes”, afirmou. Sequência fora de casa O confronto com o Atlético-MG abriu uma série de três compromissos como visitante. O Fortaleza enfrentará ainda Bahia e Bragantino longe de casa. Palermo minimizou o peso do mando de campo e ressaltou que o time também deixou escapar pontos no Castelão.