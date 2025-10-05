Fortaleza vira sobre o Juventude com gol de Bareiro no fim e defesa de pênalti de Brenno

Fortaleza vira sobre o Juventude com gol de Bareiro no fim e defesa de pênalti de BrennoO goleiro Brenno defendeu a penalidade que poderia ser o segundo gol dos donos da casa. Na segunda etapa, também fez uma grande defesa à queima roupa
O roteiro no estádio Alfredo Jaconi parecia caminhar para o que o Fortaleza tem encontrado em muitos jogos. Contra o Juventude, na noite deste domingo, 5, o Leão fazia um jogo repleto de erros individuais e viu seu rival abrir o placar logo cedo.
Mas as surpresas começaram a aparecer. Brenno, na ausência de João Ricardo, defendeu um pênalti que seria o segundo gol do adversário. Mancuso marcou o gol de empate e Bareiro balançou as redes pela primeira vez no Tricolor, anotando o tento da virada.
Pelo juventude, quem marcou foi Rafael Bilú, uma após falha dupla de Ávila — que também fez o pênalti — e Kuscevic logo aos cinco minutos de jogo. O Leão demorou para voltar ao jogo, mas conseguiu uma virada heroica na segunda etapa e diminuiu a distância para sair do Z-4.
O JOGO
O técnico Martín Palermo surpreendeu na escalação. Com desfalques, era esperado que o argentino optasse por Diogo Barbosa pelo lado esquerdo da defesa, por exemplo. Contudo, ele optou por utilizar Gastón Ávila como lateral e formar a dupla de zaga com Kuscevic e Brítez. Sem Crispim no meio de campo, Matheus deu um passo a frente para jogar de camisa 10, enquanto Sasha e Rossetto jogaram como volantes.
Se a estratégia apontava para alguma surpresa desde a primeira etapa, foi o Fortaleza quem foi surpreendido. Logo aos cinco minutos, o Tricolor sofreu um gol e viu sua estratégia ir por água abaixo.
O Juventude saiu jogando desde a sua defesa, com uma inversão de jogada que cruzou lentamente o campo e o Fortaleza não conseguiu interromper. No segundo lançamento dos Jaconeros, a posse ficaria tranquila com o Leão do Pici, mas a comunicação falhou e Ávila tentou um movimento desnecessário e deixou a bola na frente da área.
Na sobra, Rafael Bilú chegou antes de Kuscevic e tirou o defensor com muita facilidade. Cara a cara com o goleiro Brenno, bateu no canto com tranquilidade e abriu o placar para os donos da casa. O zagueiro argentino, improvisado na lateral-esquerda, figura como o segundo zagueiro que mais cede posses de bola aos adversários — em todo o Brasileirão 2025.
O Fortaleza apresentou poucas novidades taticamente e parecia não ter energia para jogar. Por sua vez, Carpini surpreendeu no estilo de saída de bola da equipe. Ante o Atlético-MG, na rodada anterior, o Juventude jogou fechado, com três zagueiros. Para enfrentar o Leão, Carpini tirou os três e colocou os outros dois zagueiros do plantel — Rodrigo Sam e Abner —, que tem melhor saída e tinham espaço na marcação pouco ajustada do adversário.
Assim, o volume dos Jaconeros nem foi tão alto no primeiro tempo, mas o do Fortaleza era nulo. Aos 19 minutos, o Juventude alçou uma bola na área e o zagueiro Gastón Ávila, novamente envolvido no lance, segurou um dos atacantes pelo ombro e o juiz assinalou pênalti após consultar o VAR. Gilberto foi para a cobrança e o goleiro Brenno foi buscar, mantendo o Fortaleza vivo no jogo. Na primeira etapa, a única finalização do Tricolor foi com Matheus Pereira, de muito longe.
Para o segundo tempo, Palermo colocou Guzmán e Pochettino nas vagas de Rosseto e Herrera, visando aumentar a produção ofensiva da equipe. A alteração pouco surtiu efeito. Comparado à primeira metade, o escrete vermelho-azul-e-branco pelo menos conseguia acessar a área. O Fortaleza era letárgico e pouco funcional.
A primeira chance clara surgiu aos 22 minutos. A bola chegou no pé de Lucero após chute de Pochettino, mas ele finalizou por cima da meta e não conseguiu interromper sua seca de gols. Mas o duelo era nivelado por baixo em atuações e o Juventude reduziu o ritmo. Após nova defesa importante de Brenno, o Fortaleza acordou para o jogo e conseguiu achar espaços.
Mais impositivo, após duas chegadas, Mancuso conseguiu aplicar uma bela jogada individual pelo lado direito, invadiu a área e conseguiu balançar as redes para empatar o jogo. Os Jaconeros tentaram reagir rápido, mas o Fortaleza se organizou e Palermo achou o espaço pelo flanco direito. Colocou Pikachu, que serviu Bareiro aos 39 minutos para virar o placar. O gol foi o primeiro do paraguaio com a camisa do Fortaleza.