Fortaleza vira sobre o Juventude com gol de Bareiro no fim e defesa de pênalti de Brenno

O próximo jogo do Leão do Pici é ante o Vasco, na quarta-feira, 15 / Crédito: Matheus Amorim / Fortaleza EC

O roteiro no estádio Alfredo Jaconi parecia caminhar para o que o Fortaleza tem encontrado em muitos jogos. Contra o Juventude, na noite deste domingo, 5, o Leão fazia um jogo repleto de erros individuais e viu seu rival abrir o placar logo cedo. Mas as surpresas começaram a aparecer. Brenno, na ausência de João Ricardo, defendeu um pênalti que seria o segundo gol do adversário. Mancuso marcou o gol de empate e Bareiro balançou as redes pela primeira vez no Tricolor, anotando o tento da virada.

Pelo juventude, quem marcou foi Rafael Bilú, uma após falha dupla de Ávila — que também fez o pênalti — e Kuscevic logo aos cinco minutos de jogo. O Leão demorou para voltar ao jogo, mas conseguiu uma virada heroica na segunda etapa e diminuiu a distância para sair do Z-4. O JOGO O técnico Martín Palermo surpreendeu na escalação. Com desfalques, era esperado que o argentino optasse por Diogo Barbosa pelo lado esquerdo da defesa, por exemplo. Contudo, ele optou por utilizar Gastón Ávila como lateral e formar a dupla de zaga com Kuscevic e Brítez. Sem Crispim no meio de campo, Matheus deu um passo a frente para jogar de camisa 10, enquanto Sasha e Rossetto jogaram como volantes. Se a estratégia apontava para alguma surpresa desde a primeira etapa, foi o Fortaleza quem foi surpreendido. Logo aos cinco minutos, o Tricolor sofreu um gol e viu sua estratégia ir por água abaixo. O Juventude saiu jogando desde a sua defesa, com uma inversão de jogada que cruzou lentamente o campo e o Fortaleza não conseguiu interromper. No segundo lançamento dos Jaconeros, a posse ficaria tranquila com o Leão do Pici, mas a comunicação falhou e Ávila tentou um movimento desnecessário e deixou a bola na frente da área.

Na sobra, Rafael Bilú chegou antes de Kuscevic e tirou o defensor com muita facilidade. Cara a cara com o goleiro Brenno, bateu no canto com tranquilidade e abriu o placar para os donos da casa. O zagueiro argentino, improvisado na lateral-esquerda, figura como o segundo zagueiro que mais cede posses de bola aos adversários — em todo o Brasileirão 2025. O Fortaleza apresentou poucas novidades taticamente e parecia não ter energia para jogar. Por sua vez, Carpini surpreendeu no estilo de saída de bola da equipe. Ante o Atlético-MG, na rodada anterior, o Juventude jogou fechado, com três zagueiros. Para enfrentar o Leão, Carpini tirou os três e colocou os outros dois zagueiros do plantel — Rodrigo Sam e Abner —, que tem melhor saída e tinham espaço na marcação pouco ajustada do adversário. Assim, o volume dos Jaconeros nem foi tão alto no primeiro tempo, mas o do Fortaleza era nulo. Aos 19 minutos, o Juventude alçou uma bola na área e o zagueiro Gastón Ávila, novamente envolvido no lance, segurou um dos atacantes pelo ombro e o juiz assinalou pênalti após consultar o VAR. Gilberto foi para a cobrança e o goleiro Brenno foi buscar, mantendo o Fortaleza vivo no jogo. Na primeira etapa, a única finalização do Tricolor foi com Matheus Pereira, de muito longe.