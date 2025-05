Fortaleza goleia Juventude por 5 a 0, volta vencer na Série A e deixa o Z-4

O Leão do Pici marcou o primeiro gol logo aos dois minutos de jogo, com o camisa 9 Lucero / Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

O Fortaleza sobrou em campo e goleou o Juventude, por 5 a 0, no estádio Presidente Vargas, e conseguiu respirar na oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado elástico alcançado na tarde deste sábado, 10, o Leão do Pici encerrou uma sequência de quatro jogos sem vencer no torneio nacional e saltou na tabela, deixando a zona de rebaixamento para trás. O técnico Juan Pablo Vojvoda promoveu quatro mudanças na equipe titular que goleou o Colo-Colo-CHI no meio de semana, na Libertadores. O destaque entre elas ficou por conta do retorno do zagueiro argentino Gastón Ávila – agora na lateral esquerda. A atuação do Tricolor diante de sua torcida foi novamente positiva. Lucero (2x), Breno Lopes, Pochettino e Calebe marcaram os gols.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O JOGO - Fortaleza x Juventude Com quatro peças diferentes na onzena titular em relação à goleada sobre o Colo-Colo-CHI, pela Libertadores, o Fortaleza apresentou novamente um alto nível de pressão logo nos primeiros minutos e não demorou até abrir o placar. Logo aos dois minutos, Breno Lopes sofreu uma falta pelo lado esquerdo do ataque, quando o Tricolor já tinha quase o time inteiro no setor ofensivo. Pochettino cobrou na área e encontrou o camisa 9 Juan Martín Lucero, que desviou a bola até o canto do goleiro Marcão. Muito criticado no momento negativo do Leão, o atacante chegou a três gols nos últimos quatro jogos. Bem como fez diante do clube chileno no meio de semana, o Fortaleza buscou atingir os pontos fracos do adversário. O tento que abriu o placar seguiu o roteiro que o torcedor do Juventude já não aguenta mais na temporada: foi o 13° tento de bola aérea que o time gaúcho sofreu no ano.

Após ficar na frente do placar, o escrete vermelho-azul-e-branco mudou a postura e esfriou mais o jogo. O time de Vojvoda passou a apostar em transições rápidas, mas não manteve um número alto de lançamentos corretos. O volante Lucas Sasha dobrou pelo lado esquerdo para ajudar o time nesse momento do jogo. Tinga e Ávila foram importantes para conter os pontas do Juventude, principais destaques do Jaconero. Kuscevic e Mancha foram sólidos durante o duelo, mesmo apresentando dificuldades em algumas saídas de bola. Ainda assim, não deu chances claras ao adversário e conseguiu uma sequência de quatro finalizações em quatro minutos entre os 21 e 25 minutos. Novidade entre titulares, sem atuar há muito tempo, Ávila – que teve boa atuação – quase marca um belo gol em um chute de “três dedos”. Na sequência, Sasha, Marinho e Breno também se aproximaram de ampliar o placar.



Na segunda etapa, o Fortaleza que parecia dosar o fôlego em momentos da partida, começou novamente com as linhas altas e quase chegou ao gol ainda mais cedo que na fase inicial. Pochettino chutou, Marcão deu rebote e Lucero acertou o travessão. O time de Vojvoda seguiu, com algumas chances, tendo uma partida tranquila, sem sofrer qualquer perigo do Juventude, que fazia mudanças, mas não encontrava nenhum ataque. Aos 17 minutos, Marinho recebeu um belo passe de Lucero e invadiu a área pelo lado direito. O ponta tentou cavar e acabou aplicando um chapéu no goleiro jaconeiro. Quando parecia que entraria com bola e tudo, seu companheiro Breno Lopes tentou proteger o lance do zagueiro e acabou se chocando com Marinho, tocando por último na bola antes dela parar no fundo da rede.