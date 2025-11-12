Com 3 gols de Deyverson, Fortaleza arranca empate contra Atlético-MG e respira na Série A

Com 3 gols de Deyverson, Fortaleza arranca empate contra Atlético-MG e respira na Série AEquipe tricolor segue na 19ª colocação da tabela com 31 pontos, quatro atrás do Vitória, que é 16º
Em noite inspirada de Deyverson, o Fortaleza arrancou um empate em 3 a 3 contra o Atlético-MG nesta quarta-feira, 12, em jogo atrasado da 16ª rodada da Série A do Brasileirão. No duelo, disputado na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), o Leão do Pici contou com grande atuação do camisa 18, que marcou os três gols da equipe.
Com o resultado, o Tricolor de Aço segue na 19ª colocação da tabela com 31 pontos, quatro atrás do Vitória, que é 16º. O próximo compromisso cearense será na quinta-feira, 20, diante do Bahia, também fora de casa.
Atlético-MG 3x3 Fortaleza: o jogo
Nos minutos iniciais, o time comandado por Martín Palermo até tentou ocupar o campo de ataque para buscar infiltrações, mas encontrou dificuldades para superar a compactação defensiva atleticana e foi castigado logo cedo.
Isso porque, aos 7 minutos, Rony fez cruzamento preciso e Hulk finalizou de primeira no canto de Brenno, que estava mal posicionado, para abrir o placar. O atacante do Galo, aliás, recebeu homenagens antes da bola rolar por ter alcançado a marca de 500 gols na carreira.
Atrás no placar, o Fortaleza buscou responder com Mancuso, que arriscou de fora da área e assustou o goleiro Everson. A equipe tentou acionar Deyverson, mas esbarrou em um sistema defensivo sólido e bem postado.
Com isso, as chegadas mais perigosas dos cearenses só aconteceram nos minutos finais da primeira etapa. Aos 44, Pierre cobrou escanteio e Deyverson desviou de cabeça, exigindo grande defesa do goleiro mineiro.
A resposta do Atlético foi imediata e mais eficiente. Brenno ainda fez boas defesas em chutes de Arana e Bernard, mas aos 46 minutos não conseguiu impedir o segundo gol. Em nova bola parada, Bernard levantou na área e Vitor Hugo subiu mais que a marcação para ampliar de cabeça, deixando o placar em 2 a 0 antes do intervalo.
Na volta do segundo tempo, o Fortaleza mostrou outro ímpeto. Logo no primeiro minuto, após lançamento para a área, Gazal escorou de cabeça e Deyverson apareceu bem para finalizar e descontar. O gol animou o time do Pici, que passou a equilibrar as ações e criar chances mais claras.
Mesmo assim, o Atlético voltou a balançar as redes aos 15 minutos. Após erro na saída de bola tricolor, Dudu aproveitou e bateu firme no cant. A bola ainda tocou na trave antes de entrar.
Apesar do golpe, o Tricolor de Aço não desistiu. Pouco tempo depois, Ruan atingiu Gastón Ávila com o braço dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Deyverson bateu no canto e fez seu segundo gol na partida, recolocando o Leão no jogo.
A equipe cearense seguiu pressionando nos minutos finais, mas parou nas defesas de Everson e em falhas na última bola. Nos acréscimos, a estrela de Deyverson brilhou novamente. Após cruzamento, Mancuso desviou e o centroavante apareceu dentro da pequena área para arrancar o empate tricolor em BH.